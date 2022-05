BlackRock blijft voorkeur geven aan aandelen

De aandelenmarkten maakten dit jaar een duikvlucht in het vooruitzicht van snelle renteverhogingen, die de hoge inflatie, de oorlog in Oekraïne en de groeivertraging van de Chinese economie moesten compenseren.

BlackRock heeft in dit kader het risico verlaagd, maar blijft wel overwogen in minder risicovolle aandelen, schrijft de vermogensbeheerder in het wekelijkse marktcommentaar. Door de verkoopgolf zijn de meeste risico’s inmiddels ingeprijsd. Daarnaast gelooft BlackRock dat de uiteindelijke som van de renteverhogingen van de Fed historisch laag zal zijn, en dat de kans op een recessie wat wordt overschat. Aandelen blijven dus aantrekkelijker dan obligaties, al heeft de enorme uitverkoop op de obligatiemarkt het gat enigszins gedicht.

Om het risico te verlagen, besloot BlackRock in maart – na de schok op de energiemarkt – Europese aandelen te downgraden. Vorige week ging de vermogensbeheerder ook onderwogen in Aziatische aandelen en kocht in plaats daarvan investment grade credit en Europese overheidsobligaties. Maar het momentum van de economische herstart is nog niet voorbij. BlackRock ziet nog veel heil in aandelen uit ontwikkelde markten, met name Japan en Amerika. Het grootste sluimerende risico voor aandelen is op dit moment dat de Fed toch besluit hard aan te noodrem te trekken en daarmee serieuze groeivertraging veroorzaakt

