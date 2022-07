BlackRock: ‘ECB zal renteverhogingen beperken’

De ECB zal de rente donderdag voor het eerst in meer dan tien jaar verhogen, maar de cyclus van rentestijgingen zal eerder afgelopen zijn dan de markt momenteel verwacht. Dit stelt het BlackRock Investment Institute in het wekelijkse commentaar. Volgens de vermogensbeheerder zal de ECB eerder stoppen met het verhogen van de rente dan de Federal Reserve, vooral omdat de economische groei in Europa zal stagneren door de energiecrisis.

De ECB en de Fed verhogen de rentes om de inflatie te beteugelen. Maar onder meer de energiecrisis zorgt voor stagnerende groei. “Wij verwachten dat de ECB de renteverhogingen op pauze zal zetten als de economie snel afkoelt. Maar de markten verwachten nog altijd forse verhogingen in de komende twaalf maanden. De sterkte van de dollar tegenover de euro, die op het zwakste niveau staat in 19 jaar, reflecteert de meer pessimistische economische groeiverwachting voor Europa.

Europa is voor de energievoorziening voor een heel groot deel afhankelijk van importen, veel meer dan de VS. De impact van de huidige energiecrisis voor Europa is volgens BlackRock vergelijkbaar met die van de olieprijsschok in de jaren 70. Hardnekkig hoge energieprijzen zullen reële inkomens laten dalen en het vertrouwen van bedrijven en consumenten laten kelderen. De negatieve impact op de economische groei kan nog veel groter worden als Rusland de gastoevoer verder afknijpt, waardoor er rationering en onderbrekingen van productieprocessen op de loer liggen.

Er is nog een ander potentieel probleem voor de ECB: het risico van fragmentatie in de eurozone. Hoge schulden van periferielanden, zoals Italië, beperken de groei en hogere rentes vergroten de yields tussen de obligaties uit deze landen en de Duitse tegenhangers. Om dit tegen te gaan heeft de ECB een hulpmiddel gelanceerd: een programma om obligaties van landen te kopen, waar de kosten wezenlijk afwijken van de rest van de eurozone. Het plan zal waarschijnlijk met voorwaarden gepaard gaan, die onaantrekkelijk kunnen zijn voor onder andere Italië, waar een politieke crisis al voor onrust zorgt. Wanneer de ECB dit hulpmiddel zal instellen, is nog onduidelijk. De details van dit plan zullen deze week bekend gemaakt worden.

Wat heeft dit voor gevolg voor beleggingen? BlackRock is tactisch underweight in Europese aandelen omdat we dus verwachten dat de energieproblemen voor een stagnerende groei zullen zorgen. We zien overigens wel kansen in sectoren zoals gezondheidszorg waar een groot deel van de omzet uit de VS komt. In het huidige inflatieklimaat vindt BlackRock Amerikaanse Treasuries niet aantrekkelijk, net als veel andere staatsobligaties. Omdat de vermogensbeheerder verwacht dat de ECB eerder dan verwacht zal stoppen met renteverhogingen is het neutraal op Europees staatspapier, inclusief de obligaties van periferielanden.

