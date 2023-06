BlackRock: ‘Europese bedrijfsresultaten eerste kwartaal 2023 stellen niet teleur’

De bedrijfsresultaten in Europa hebben de lage verwachtingen ruimschoots overtroffen. In het eerste kwartaal van 2023 bleven de cijfers goed, schrijft Helen Jewell, EMEA Deputy CIO bij BlackRock Fundamental Equities. “De komende tijd worden de winnaars nog duidelijker van de verliezers onderscheiden. Het is aan de actieve aandelenbeleggers om hier zo goed mogelijk op in te spelen.”

Vooral de resultaten binnen luxegoederen, de tech- en de energiesector vallen op. Jewell: “Binnen luxegoederen haalden bedrijven met een sterke merknaam de beste resultaten. China was voor Europese bedrijven in luxegoederen de place to be, zeker omdat de economische groei in de ontwikkelde markten afzwakte.”

De techsector werd omvergeblazen door de laatste ontwikkelingen in AI. Maar de opkomst van AI strekt veel verder dan alleen tech zelf, ziet ook Jewell. “Dit heeft een enorme impact op elke sector. De beste bedrijven om in te investeren omarmen AI en duiken er niet voor weg.”

De Europese energiesector heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, aldus Jewell. BlackRock ziet nog steeds mooie kansen binnen grote Europese energiebedrijven, maar beleggers moeten wel selectief te werk gaan.

