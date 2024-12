Blackrock: ‘Goud en bitcoin alternatief staatsobligaties’

De wereldeconomie bevindt zich in een fase die de langetermijntrends fundamenteel kan veranderen. Voor beleggers betekent dit een breder scala aan mogelijke consequenties en een absolute noodzaak om scenario’s te gebruiken bij het samenstellen van portefeuilles. Staatsobligaties, ooit een betrouwbare buffer tegen dalingen van risicovolle activa, blijken in dit nieuwe klimaat minder effectief. Alternatieve diversificatiemiddelen zoals goud en bitcoin dringen zich op. Niet als vervanging, maar als aanvulling, zo stellen de topstrategen van vermogensbeheerder BlackRock.

De strategen hebben vijf scenario’s bedacht waarbij diverse markten en economische vooruitzichten over de komende zes tot twaalf maanden in kaart zijn gebracht. Het is opvallend dat in slechts één van de twee scenario’s waarin aandelenkoersen dalen, staatsobligaties daadwerkelijk bescherming bieden.

De van oudsher negatieve correlatie tussen aandelen- en obligatierendementen blijkt steeds afhankelijker van macro-economische context. Bij aanhoudend hoge inflatie is deze correlatie zelfs positief geworden, waardoor obligaties hun gangbare rol als schokdemper verliezen. Hierdoor groeit de noodzaak om naar andere diversificatiemiddelen te kijken. Goud en bitcoin hebben een beperkte correlatie met wereldwijde aandelen, ondanks incidentele uitschieters, en hebben de afgelopen twee jaar sterker bijgedragen aan diversificatie dan obligaties.

Opvallende trendbreuk

Goud behoudt haar kracht als inflatiebeschermer en veilige haven. Er tekende zich echter een opvallende trendbreuk af: goud steeg in waarde, zij aan zij met de Amerikaanse dollar. In het verleden bewogen goud en de dollar altijd in tegengestelde richting. De verklaring hiervoor is te vinden in een mix van factoren: beleggers zoeken bescherming tegen hardnekkige inflatie, en centrale banken zijn op zoek naar alternatieven voor gebruikelijke reservevaluta’s in een geopolitiek onrustige wereld.

Net als goud heeft bitcoin het in zich om in waarde te stijgen als er tegenover een beperkt aanbod een groeiende vraag staat. Die vraag is echter of beleggers er vertrouwen in hebben dat bitcoin terrein wint.

Bitcoin staat niet onder toezicht van de autoriteiten. Bovendien zien beleggers de bitcoin als immuun voor de gevolgen van aanhoudende begrotingstekorten, oplopende staatsschulden en inflatie, die de waarde van staatsvaluta’s aantasten. Deze eigenschappen maken bitcoin in het huidige economische klimaat aantrekkelijker, maar het blijft toch zeer volatiel en gevoelig voor sell-offs. Als het niet grootschalig geaccepteerd wordt, blijft crypto onderhevig aan sterke waardedalingen.

Vooruitzichten voor 2025

Voor 2025 verwachten de BlackRock-strategen dat de Amerikaanse groei afzwakt, maar dat de bedrijfswinsten aanhoudend hoog blijven. Ze wijzen op hardnekkige inflatie en centrale banken die afzien van verdere renteverlagingen als belangrijke risico’s. Dit kan ertoe leiden dat obligaties hun effectiviteit verliezen als bescherming tegen mogelijke correcties op de aandelenmarkt. Beleggers zullen hun portefeuilles breder moeten diversifiëren, waarbij goud en bitcoin dus veelbelovende alternatieven zijn.

