BlackRock: ‘Op koers blijven’

In de kernportefeuilles van Europese beleggers voltrekt zich momenteel een enorme verschuiving van kapitaal naar duurzame beleggingen. Dat brengt risico’s met zich mee, maar schept ook historische beleggingskansen. De Visie van BlackRock.

Maar het verloop van die transitie is nog onzeker en de macro- en geopolitieke situatie lijkt soms tegen te werken. Beleggers hebben daarom veel vragen. BlackRock zet zich in om u te helpen om in de duurzame transitie op koers te blijven en veerkrachtige portefeuilles op te bouwen die zijn afgestemd op uw doelen op de lange termijn.

Beleggers zijn zich steeds meer bewust van het belang om criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) in hun portefeuilles te integreren en zoeken naar manieren om deze criteria efficiënt te implementeren. Tegelijkertijd is er ook steeds meer regelgeving, met name op Europees niveau. Beleggers die hun portefeuilles willen afstemmen op “netto nul” zoeken naar oplossingen om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Assetallocatie en portefeuille-opbouw

Het is van groot belang om goed te doorgronden welke impact de omslag naar een meer duurzame economie op uw visie op de kapitaalmarkt en uw strategische assetallocatie heeft. Afhankelijk van uw beleggingsdoelen en oorspronkelijke assetmix, kan het voor u beter zijn om uw huidige portefeuille aan te passen of een volledig nieuwe portefeuille op te bouwen. Daarbij is het essentieel om uw portefeuille als geheel onder de loep te nemen en de complexiteit van het veranderlijke geopolitieke landschap niet uit het oog te verliezen.

Productselectie en implementatie

Het grote aanbod van duurzame beleggingsproducten maakt het niet eenvoudiger om een duurzame portefeuille samen te stellen die is afgestemd op uw specifieke beleggingsdoelen en duurzaamheidseisen. Wilt u de koolstofintensiteit van uw portefeuille verminderen en uw beleggingen afstemmen op het doel van netto nul in 2050? Voldoen aan specifieke eisen wat betreft de rapportage van duurzaamheid? Bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s)? Of een combinatie daarvan?

