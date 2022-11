BlackRock: ‘Op weg naar een diepe recessie met obligaties’

De nieuwe realiteit op de financiële markten zal voorlopig niet veranderen en de kans is groot dat het beleid van centrale banken tot diepe recessies zal leiden. Dit dwingt marktspelers om een nieuwe beleggingsaanpak te kiezen en niet meer af te gaan op activa die in eerdere recessies veiligheid boden, stelt het BlackRock Investment Institute.

“De centrale banken zijn op weg om te veel te verkrappen en veroorzaken recessies in hun pogingen om de inflatie te beteugelen.” Als economieën veerkrachtig blijken zal de kans op nog meer verkrapping alleen maar toenemen en dat is volgens BlackRock gevaarlijk voor economieën en bovendien slecht nieuws voor beleggingen. “Wij geloven dat centrale banken uiteindelijk een pauze in de cyclus van renteverhogingen zullen inlassen als ze worden geconfronteerd met de economische schade die ze hebben aangericht. Dat zou betekenen dat we langer met een hogere inflatie moeten leven als de productiecapaciteit niet snel weer toeneemt.”

De hoge inflatie is een belangrijke factor voor de volatiliteit. De verwachtingen van de markten duiden erop dat er een normalisatie van de inflatie wordt ingeprijsd, maar wij denken dat de inflatie zal aanhouden, vooral door beperkingen in het productieproces door de problemen op de arbeidsmarkt. Deze beperkingen zorgen voor oververhitte economieën terwijl de economische activiteit niet eens op het pre-covid niveau staat. Als centrale banken blijven proberen om de inflatie snel naar beneden te krijgen zoals zij historisch altijd hebben geprobeerd zal er een diepe recessie volgen.

Wat doen

Wat moeten beleggers doen in dit klimaat? Volgens BlackRock heeft de nieuwe realiteit een nieuwe beleggingsaanpak nodig. “Het continu bekijken wat de waardering is van specifieke activa is cruciaal. Beleggers hebben tijdens de bull-markt van de Great Moderation geleerd dat het loont om te kopen als de markt is gezakt. De neiging is nog altijd om dit te doen, ook nu de periode van stabiele groei en inflatie achter ons ligt.” Beleggers gedragen zich als Frodo en zijn reisgenoten uit ‘The Lord of the Rings’: ze kunnen alleen nog maar denken aan dat ene ding.

Maar wat in het verleden rendementen bracht zal nu verliezen opleveren. “We moeten de verleiding van ‘de ring’ weerstaan en niet zoals vroeger kopen op dalingen, want dit kan portefeuilles dit maal ruïneren, zowel wat betreft aandelen als obligaties. Centrale banken verhogen nu de rentes en veroorzaken recessies, maar reageren niet meer met een rentedaling. Langlopend overheidspapier zal dit keer niet de risico’s compenseren voor andere activa zoals in eerdere recessies.”

Beleggers zullen in de nieuwe realiteit vaker hun portefeuilles moeten aanpassen. “De aantrekkelijke yields op korte-termijnleningen zijn een interessante plek om de komende recessie af te wachten. Het risico op een recessie is nog niet helemaal ingeprijsd in aandelen en de winstverwachtingen zien er nog steeds te optimistisch uit.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17863 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht