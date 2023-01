Riskantere bedrijven stijgen boven de middenmoot uit

Aandelen lopen behoorlijk wat risico, maar in een nieuw klimaat van hogere rente en inflatie is het niet alleen kommer en kwel dat de klok slaat. Dat zegt Nigel Bolton, topbeleggingsstrateeg van het BlackRock Fundamental Equities-team.

“Aandelen kunnen niet zomaar uit beleggingsportefeuilles worden geweerd, ook al hebben we te maken met een gunstiger obligatieklimaat. Bedrijven zien de winst over het algemeen toenemen als ze meer geld voor hun goederen en diensten kunnen vangen. Dat gezegd hebbende, hebben bedrijven in een klimaat van stijgende inflatie ook te maken met hogere bedrijfskosten. Het gat tussen de winnaars en verliezers in het bedrijvenlandschap wordt daardoor groter. Beleggers met een langetermijnhorizon zullen de marktvolatiliteit kunnen trotseren, mits zij zich concentreren op winstmarges en de waarde van bedrijven”, aldus Bolton.

“In de jaren na de financiële crisis konden bedrijven zich focussen op groei zonder zich al te veel zorgen te maken over hun winstgevendheid op de korte termijn. Het nieuwe toverwoord is winstbehoud en prijszettingsvermogen is de sleutel tot succes. Maar veel bedrijven hebben moeite om stijgende kosten door te berekenen in hun afzetmarkt nu de economie inzakt. Beleggers moeten dus speuren naar die ondernemingen die dat wel kunnen en hun eigen kosten in de hand weten te houden. De techsector richt zich met een golf aan ontslagen als eerste weer op winstgevendheid”, aldus Bolton, die verwacht dat andere sectoren snel zullen volgen.

Bankwezen en kopererts

Bedrijven die gezonde winstmarges genereren in een tijd dat de economische groei in het slop raakt, krijgen van Bolton het label ‘defensief’. “De health-caresector is daar een goed voorbeeld van omdat medische zorg als essentieel wordt beschouwd. Er liggen in die hoek nog goede beleggingskansen, aldus Bolton, omdat de aandelen nog redelijk goedkoop zijn in vergelijking met andere sectoren. Maar daar komt nu al snel verandering in omdat beleggers op jacht zijn naar veilige aandelenhavens en aan andere sectoren een stevig prijskaartje hangt.”

Dure aandelen zijn kwetsbaar voor de stijgende rente en daarom is er ook meer aandacht voor de onderliggende cashflow van bedrijven. Bolton is vooral op zoek naar beursfondsen die het in zich hebben om hogere winsten te boeken en waarvan de aandelenkoersen nog steeds relatief laag zijn. Energiebedrijven hebben zijn aandacht, omdat de koersen relatief laag zijn gebleven ondanks het feit dat winsten in die sector het afgelopen jaar meer dan verdubbelden. Bolton laat ook zijn oog vallen op het bankwezen, dat baat heeft bij meer rentestappen, en op bedrijven die bijvoorbeeld kopererts winnen of erin handelen. Koper is immers cruciaal voor de energietransitie.

“Koersen van bedrijven met sterke winstmarges kunnen echter hard oplopen als beleggers zich er massaal op gaan storten”, zegt Bolton, die daarom selectief durft te beleggen in bedrijven die wel een prima winstmarge genereren, maar door de markt als iets riskanter worden beschouwd. Volgens hem zijn dit soort aandelen een goede aanvulling op met name defensieve portefeuilles omdat de koersen van ‘riskantere’ bedrijven de neiging hebben om tijdens een marktrally boven de middenmoot uit te stijgen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18070 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht