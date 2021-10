BlackRock: Rust op de financiële markten is weergekeerd

De rust op de financiële markten is weergekeerd, nu in de VS een akkoord is bereikt over het schuldenplafond: de Amerikaanse overheid mag tot december extra geld lenen. Stilte voor de storm, denken de experts van het BlackRock Investment Institute.

Eind december is de deadline voor het verhogen van het schuldenplafond en dat gaat voor volatiliteit zorgen.

BlackRock denkt wel dat de Amerikaanse overheid netjes aan haar betaalverplichtingen kan blijven voldoen. De Democraten zullen de komende maanden waarschijnlijk aangrijpen om het uitgavenpakket iets aan te passen aan de wensen van de Republikeinen.

Dit houdt ook het terugschroeven van bepaalde aangekondigde belastingverhogingen in. De discussie over het schuldenplafond leidt in december tot het oplaaien van marktvolatiliteit, maar ook die storm zal weer gaan liggen, denkt BlackRock. De vermogensbeheerder focust dan ook op de lange termijn en kijkt het liefst voorbij alle onrust.

Waarin beleggen

“We blijven tactisch neutraal als het gaat om Amerikaanse aandelen, omdat we denken dat het groeimomentum in de VS de top zo ongeveer wel heeft bereikt. Andere regio’s zullen de komende tijd meer profiteren van de economische herstart.” Daarnaast is BlackRock uitermate onderwogen in Amerikaans schatkistpapier, omdat een geleidelijke stijging van de nominale rente in het verschiet ligt – ook al staat de Fed in de startblokken om te gaan taperen. De vermogensbeheerder is tactisch pro-risico, maar merkt daarbij op dat dat pad wel smaller aan het worden is.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16594 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht