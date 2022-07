BlackRock: ‘Stabiliteit is verdwenen’

De periode van stabiele groei en inflatie is definitief voorbij. Na veertig vette jaren zijn er drie significante veranderingen in de economie.

Extreem lage productieniveaus duwen de inflatie omhoog, de gigantische schuldenberg zorgt ervoor dat kleine aanpassingen in de rentetarieven een buitenproportionele impact hebben op overheden, huishoudens en bedrijven, en door de huidige hyper-politisering dreigen de meest simplistische argumenten het publieke debat te winnen.

Kortom, een nieuwe periode is aangebroken, met een verhoogde macro-volatiliteit die doet denken aan de vroege jaren-80. Dat schrijft BlackRock in haar global mid-year outlook “Back to a volatile future”.

Volatiliteit, inflatie en net-zero zijn volgens de vermogensbeheerder de drie hoofdthema’s voor de tweede helft van het jaar. Volatiliteit komt van de centrale banken, die zich haasten om de rente te verhogen, maar daarbij een grimmige keuze achterwege laten: de economische groei de das omdoen, of leven met inflatie. Het gevolg zijn hogere risicopremies voor zowel aandelen als obligaties.

Ze spreken dan wel harde taal, maar beleidsmakers zullen er uiteindelijk voor kiezen te leren leven met inflatie, voorziet BlackRock. Daarom gaat de vermogensbeheerder op lange termijn overwogen in aandelen en onderwogen in staatsobligaties. Op de korte termijn wordt de blootstelling in aandelen verlaagd en zet BlackRock meer in op schuldpapier.

Verder ziet BlackRock dat de overgang naar een CO2-neutrale economie nog met horten en stoten verloopt, maar al wel het regime bepaalt. Zowel fossiele brandstoffen als duurzame activa zijn voor beleggers aantrekkelijk, en een sleutelrol is weggelegd voor grondstoffen.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

