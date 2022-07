BlackRock: ‘Te grote renteverhoging Fed schaadt economie’

Zolang centrale banken denken dat ze inflatie kunnen bestrijden zonder daarbij de economische groei de kop in te drukken, gaan we een periode van hoge volatiliteit tegemoet. Dat schrijft BlackRock in het wekelijks marktcommentaar. De vermogensbeheerder vreest dat de Fed de rente te veel gaat verhogen en daarmee de groei acuut schade berokkent.

De Amerikaanse centrale bank kondigt deze week waarschijnlijk een renteverhoging van minstens 0,75 basispunten aan om de stijgende inflatie tegen te gaan. Tegelijkertijd lijkt de Fed net als de ECB nog te denken dat er sprake kan zijn van een ‘soft landing’ voor de economie – de ECB gaf al expliciet aan geen recessie te verwachten. Een onterechte conclusie, aldus BlackRock. Omdat de inflatie voortkomt uit een productieprobleem, en niet is ontstaan vanaf de vraagkant, lost de verhoging van de rente structureel niks op.

Uiteindelijk zullen de ECB en de Fed groei verkiezen boven lagere inflatie, denkt BlackRock. De centrale banken zullen de vraag niet zó erg willen drukken dat die gelijk komt te staan aan de productiecapaciteit.

Dat betekent wel dat de inflatie boven de doelen van de centrale banken uit blijft komen. Markten prijzen echter een ‘slowdown’ in en gaan uit van een periode van minder groei en lagere inflatie. Mocht de inflatie toch hoog uitvallen – en dat is het meest waarschijnlijke scenario – dan moeten de markten snel een nog hogere rente inprijzen, waardoor ze een uitverkoop op aandelen kunnen veroorzaken. BlackRock is hierom tactisch nog meer onderwogen in aandelen.

