BlackRock zoekt verborgen parels

Aandelenbeleggers hebben het niet makkelijk. Wie nog successen wil boeken in het huidige economische klimaat doet dat via alpha en moet op zoek naar de verborgen parels. Helen Jewell, Deputy Co-CIO bij BlackRock Fundamental Equities, deelt in welke sectoren de meeste kwaliteit voor de juiste prijs is te vinden.

Financials

De recente gebeurtenissen in de financiële sector onderstrepen de noodzaak om voorzichtig te zijn. De meeste Europese banken profiteren van de hogere rente die zij hun klanten berekenen bij het verstrekken van nieuwe kredieten. Omdat deze banken grotere buffers hebben dan tijdens de kredietcrisis kunnen zij wel tegen een stootje.

Consumer

Kwaliteitsbedrijven in deze sector weten precies wat consumenten willen hebben en wanneer. Ze moeten wel oppassen dat de voorraden niet opstapelen als de vraag inzakt. Het is belangrijk om bedrijven te selecteren die sterke merken produceren en bekend zijn in zowel de VS als Europa, en ook een afzetmarkt hebben in China. Zij kunnen gemakkelijker de prijzen verhogen, wat goed is voor de winstmarges.

Tech

De techsector heeft een klap gehad waardoor er mooie beleggingskansen zijn ontstaan. Het management van goede techbedrijven moet zich helemaal op hun gemak voelen in het AI-tijdperk en daarnaast op de kosten letten omdat lenen duurder is geworden. Op dit moment zijn halfgeleiders onmisbaar voor het aanjagen van bijvoorbeeld de energietransitie en het internet of things. Chipbedrijven die nieuwe producten op de markt brengen en vooraan in de rij staan bij de toeleveranciers hebben de macht.

Energie

Door de zachte winter is de vraag naar olie en gas laag. Maar op de middellange termijn ziet BlackRock aanhoudende krapte in het aanbod. Een aantal grote Europese oliemaatschappijen zal daar flink van profiteren, terwijl de aandelen van deze bedrijven goedkoper van de hand gaan dan die van hun Amerikaanse tegenhangers. Kwaliteit is te vinden in bedrijven die genoeg cashflow hebben om een aantrekkelijk dividend te genereren, hun schulden kunnen aflossen en overnames doen om hun marktpositie te vergroten. Bovendien moeten ze genoeg geld in kas hebben om te investeren in de transitie naar hernieuwbare energie.

Zorgsector

De gezondheidszorg heeft niet te lijden onder een recessie, dus blijven de rendementen uit de sector normaliter stabiel als de rest van de economie zich in zwaar weer bevindt. Mogelijkheden voor beleggers zijn er in bedrijven die zich specialiseren in bijvoorbeeld Alzheimer, diabetes en obesitas omdat de vraag naar aanverwante zorg stijgt.

