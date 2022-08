Blijf beleggen in energiesector

We zijn gewend om niet na te denken over de energiesector, maar de voortschrijdende wereldwijde energiecrisis heeft onze tekorten in primaire energie aan het licht gebracht. Die zijn te wijten zijn aan een jarenlange onderinvestering in fossiele brandstoffen en aan het onvermogen om hernieuwbare energiebronnen snel genoeg op te schalen met de groene transformatie en elektrificatie van onze economie.

Het lijkt nu waarschijnlijker dat zowel de niet-hernieuwbare als de hernieuwbare energiesector aantrekkelijke rendementen zullen opleveren. We zullen beide nodig zullen hebben om onze energiecrisis op korte termijn te overwinnen en onze langetermijnaspiraties van een groenere energietoekomst in vervulling te laten gaan.

Groene transformatie

De elektriciteitsprijzen in Europa liggen sinds 2007 negen keer hoger dan het historische gemiddelde. Een gebrek aan investeringen en het verbreken van de banden met de Russische energievoorziening hebben de beschikbare energie ernstig beperkt. Al van voor de pandemie hebben we veel geschreven over de groene transformatie. Die houdt in dat hernieuwbare energiebronnen worden uitgebouwd en alles in de economie wordt geëlektrificeerd om de koolstofemissies te verminderen.

Het omschakelen van een groot deel van de transportsector naar elektriciteit of groene brandstoffen, het omschakelen van de verwarmingsbron van aardgas naar hernieuwbare energie door elektrificatie (lucht/water-warmtepompen) is erg moeilijk. Het loskoppelen van onze welvaartgenererende functie van koolstofuitstoot is waarschijnlijk de grootste taak die de mens ooit op zich heeft genomen.

Grotere wereldvraag

De vraag naar primaire energie was in 2021 groter was dan in 2019. Dat wijst erop dat de wereldvraag naar energie nu groter is dan voor de pandemie en dat het gebruik van fossiele brandstoffen slechts licht is gedaald in vergelijking met vijf jaar geleden. We leven nog steeds in een op fossiele brandstoffen gebaseerde economie. De zaken zullen mettertijd veranderen en het aandeel van fossiele brandstoffen zal waarschijnlijk dalen, maar het idee dat de wereld een groene transformatie kan doormaken door alles te elektrificeren op basis van hernieuwbare energiebronnen is naïef.

We zullen olie en gas langer nodig dan drie jaar geleden werd verwacht. De huidige energiecrisis maakt het mogelijk dat zowel hernieuwbare energie als energie uit fossiele brandstoffen tegelijk goede investeringen zullen zijn. Hernieuwbare energie is het op twee na beste themamandje dit jaar, terwijl het grondstoffenmandje (dat olie- & gas- en mijnbouwbedrijven omvat) de beste performer is.

Onze visie op de toekomst van energie is dat er niet één oplossing is voor ons energieprobleem. We zullen veel verschillende energiebronnen nodig hebben en nooit te veel op één bron vertrouwen. De afhankelijkheid van Duitsland van aardgas voor zijn economisch model is kwetsbaar gebleken, net als het vertrouwen van Frankrijk op kernenergie. De wereld moet investeren in alle soorten energie en daarom zijn wij van mening dat beleggers in de toekomst een brede blootstelling aan energie moeten krijgen.

Energiesector nog steeds goedkoop

De wereldwijde energiesector (volgens de GICS-definitie de sector van de niet-hernieuwbare energie) is nog steeds goedkoop in vergelijking met de wereldwijde aandelenmarkt. In termen van totaalrendement heeft de mondiale energiesector sinds 1995 een hoger rendement opgeleverd dan de mondiale aandelenmarkt. Opmerkelijk is ook dat de waardering van de sector van de hernieuwbare energie op basis van de verwachte EV/EBITDA voor 12 maanden twee keer zo hoog is als die van de sector van de niet-hernieuwbare energie, wat wijst op de verschillende toekomstverwachtingen in de markt.

Zoals wij in onze vooruitzichten voor het eerste kwartaal hebben beschreven, kan op basis van het huidige dividendrendement en de verwachte dividendgroei worden verwacht dat de mondiale energiesector een rendement op lange termijn van 10% op jaarbasis zal opleveren, uiteraard onder voorbehoud van een grote mate van onzekerheid in verband met een compressie van de aandelenwaardering in de sector of een lagere dividendgroei in de toekomst dan vandaag wordt verwacht.

ETF’s

De gemakkelijkste manier om in de energiesector te beleggen is via ETF’s die de sector volgen en de meeste beleggers zouden dat moeten doen. Een andere benadering is beleggen in specifieke delen van de niet-hernieuwbare energiesector. Bedrijven die zich alleen bezighouden met boren en het leveren van apparatuur voor booractiviteiten hebben het slechtst gepresteerd, omdat de daling van de kapitaaluitgaven sinds 2015 de activiteit voor deze industrie heeft opgedroogd. De geïntegreerde olie- en gasmultinationals hebben het beter gedaan dankzij raffinage- en handelsactiviteiten.

De afgelopen vijf jaar waren raffinage en handel de best presterende sectoren in de energiesector omdat de crackspreads (het verschil tussen ruwe olie en geraffineerde producten) tijdens de pandemie zijn toegenomen. De mondiale steenkoolindustrie heeft het ook zeer goed gedaan. Dat is in termen van klimaatverandering en vermindering van de koolstofuitstoot een trieste constatering is, maar we moeten ons ervan bewust zijn dat steenkool wereldwijd nog steeds de belangrijkste brandstofbron voor energieopwekking is.

