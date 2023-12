‘Blijf vertrouwen in Tesla en Nvidia’

Frank Schwarz van MainFirst behoudt het vertrouwen in Amerikaanse kampioenen zoals Tesla en Nvidia. Hij is ook overwogen in de Aziatische regio en China in het bijzonder.

Mainfirst belegt in large-cap bedrijven die de leiders van morgen zullen zijn in hun respectievelijke sectoren en een groei van meer dan 20% per jaar zullen leveren. Hieronder vallen Amerikaanse namen als Nvidia, Amazon en Tesla. Over deze laatste zegt Frank Schwarz, Portfolio Manager bij Mainfirst: “De pers verwelkomde de lancering van het Model S in 2020. Voor het eerst stond een fabrikant van elektrische auto’s in de top 10 van de automobielsector. Ondanks zijn controversiële persoonlijkheid heeft Elon Musk bewezen een succesvol bedrijf te kunnen runnen. Hij slaagde erin om de productiesnelheid te managen en de toeleveringsketen te integreren. In zekere zin vergelijk ik hem met Steve Jobs. Veel van onze klanten vroegen ons om deze blootstelling te schrappen, maar ik houd ze, omdat ik overtuigd ben van het potentieel.”

De managementstijl van Elon Musk is om mensen hard te pushen, vooral met een strikt productieschema voor het 25.000 dollar model. “Zijn doelen lijken in eerste instantie misschien onmogelijk, maar hij slaagt er altijd in om ze te bereiken, zelfs als ze een jaar of twee te laat zijn,” zegt Frank Schwarz. ” Volgens hem is de enige manier om vooruitgang te boeken, de lat hoog leggen. De media concentreren zich echter meer op de ontwikkelingen bij Twitter. Maar Tesla blijft erg populair in China en elders in Azië.”

Frank Schwarz is niet overtuigd van autonoom rijden. Hij geeft de voorkeur aan projecten op het gebied van energieopslag of AI, waarvoor meer microprocessoren nodig zijn: “Elon Musk is ook geïnteresseerd in AI. Hij lanceerde net zijn Grok-systeem om de concurrentie aan te gaan met ChatGPT.”

Amerikaanse digitale kampioenen

Nvidia is een andere naam in de holdings van Mainfirst. “‘Tien jaar geleden ontmoette ik voor het eerst de CEO van Nvidia”, zegt Frank Schwarz. “Op dat moment werkte de wereldleider in halfgeleiders – het Amerikaanse Intel – aan een ingewikkelde productielijn van 18 maanden. De sector evolueerde niet en de productietijden waren lang. Nvidia kwam als een disruptor met grafische chips voor consoles en computers. Dankzij zijn technologie kon het de prestaties van zijn chips elk jaar verhogen. Met de komst van AI zal de vraag nog toenemen en deze systemen zullen chips van hoge kwaliteit van Nvidia vereisen. Nvidia heeft momenteel 96% van de markt in handen, met weinig concurrenten.”

De Amerikaanse techgigant Amazon, een innovatieve wereldleider op het gebied van technologie, software en engineering “heeft een groot toekomstpotentieel”, aldus Frank Schwarz: “Het bedrijf rekent Microsoft en Google tot zijn concurrenten en heeft met een aandeel van 45% het leeuwendeel van de cloudmarkt in handen. Amazon biedt een breed scala aan webdiensten en bouwt momenteel aan een nieuw IT-platform.”

Naast Apple, dat er volgens Frank Schwarz erg duur uitziet, denkt hij dat andere Amerikaanse technologiebedrijven ” tegen redelijke multiples worden verhandeld, gezien de zichtbaarheid van de winsten van dit jaar.”

Chinese aandelen verhandeld tegen aanzienlijke waarderingskorting t.o.v. de Amerikaanse markt

Chinese bedrijven zijn ondervertegenwoordigd in wereldwijde indices. Toch herbergt China technologiebedrijven met zeer grote marktkapitalisaties en enkele van ’s werelds meestverdienende bedrijven. “We hebben de Aziatische regio overwogen om de machtsverhoudingen beter weer te geven”, zegt Frank Schwarz. “China blijft leider in 37 van de 44 opkomende technologieën. Veel Chinese bedrijven zijn leiders in hun segment, met name in intelligente materialen en radiofrequentiecommunicatie, of defensieactiviteiten op het gebied van cyberbeveiliging.”

De Chinese aandelenmarkt wordt momenteel verhandeld tegen een aanzienlijke waarderingsdiscount ten opzichte van de Amerikaanse markt. “Wij geloven dat dit onterecht is”, zegt Frank Schwarz. ” De bedrijven in onze portefeuille blijven stabiele groeicijfers tonen. Een van de voorbeelden is CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited), een toonaangevend Chinees bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van lithium-ionbatterijen voor elektrische voertuigen en energieopslagsystemen. Een andere participatie is Meituan, een Chinees technologiebedrijf dat een zeer populaire toepassing biedt voor verschillende diensten, waaronder levering van maaltijden (tussen 50 en 70 miljoen maaltijden per dag), restaurantreserveringen en reizen. Tot slot bezitten we ook Pinduoduo, een snelgroeiend Chinees e-commerce platform dat zich onderscheidt door zijn social shopping concept, waarbij gebruikers samen producten kopen om korting te krijgen.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

