Blijven de huizenprijzen stijgen?

Sinds de Eurocrisis zo’n tien jaar geleden op haar hoogtepunt was, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de rente opvallend laag weten te houden. Die lage rente was bedoeld om het lenen van geld door bedrijven en particulieren mogelijk te maken en zo de investeringen en consumptie te stimuleren.

De ECB hoopte zo in de lidstaten een jaarlijks inflatiepercentage van 2% te bereiken. Zo’n inflatiepercentage is goed voor de economie. Ondanks de grote financiële inspanningen van de ECB lukte dit in de meeste lidstaten niet.

In Nederland kwam tijdens de Eurocrisis de bouw van huizen bijna helemaal tot stilstand. Ook de sociale woningbouw werd afgeknepen, want de Rijksoverheid roomde de reserves van de woningbouwverenigingen af met een extra belasting. Het tekort aan huizen nam jaar na jaar toe en heeft inmiddels alarmerende vormen aangenomen.

Woningprijzen door het dak

Als gevolg van het goedkope geld en het gebrek aan nieuwe woningen, gingen de woningprijzen in Nederland door het dak. Inmiddels is er een andere situatie ontstaan. De wereld werd door Covid getroffen en de oorlog in Oekraïne brak uit. De economie blijkt op bepaalde punten te stagneren, zo is er een tekort aan arbeidskrachten en zijn bepaalde grondstoffen zoals computerchips erg schaars geworden. Daarnaast stegen de brandstofprijzen tot een ongekende hoogte. Dit alles zorgt ervoor dat het inflatiepercentage plotseling door de 10% is heen geschoten.

Met al deze ontwikkelingen weten we eigenlijk niet zo goed wat we van de huizenmarkt kunnen verwachten. In 2022 stegen de huizenprijzen nog. Maar lag de gemiddelde hypotheekrente in september 2021 nog op 1,42%, in september 2022 was hij gestegen naar 4%. Dit percentage werd door de bank in rekening gebracht bij een tien jaar vastgezet rentepercentage, de zogenaamde rentevast periode.

Sommige banken blijken intussen een kleine korting op dit percentage te geven, als je een vermogende particulier of ondernemer bent. Kijk je bijvoorbeeld naar de hypotheken van Van Lanschot, dan zie je wat de voorwaarden daarvoor zijn. Voor een bank snijdt het mes immers aan twee kanten. Aan de ene kant verdient een hypotheekbank aan de lening die hij aan jou vertrekt, maar aan de andere kant kan de bank ook verdienen als jij je spaargeld of bedrijfsvermogen in handen van die bank geeft. Daarmee kan die bank immers nieuwe leningen aan anderen verstrekken.

Verwachtingen rond de woningmarkt

De verwachtingen rond de huizenmarkt zijn gespannen. Dit hangt mede samen met de vraag of de bouwplannen van de overheid verlichting zullen brengen. Verlichting die de woningnood oplost is erg gewenst. Maar door het grotere woningaanbod dat dan ontstaat kunnen de huizenprijzen gaan dalen. Een daling van de huizenprijzen kan ook plaatshebben als potentiële kopers minder geld kunnen lenen. De stijgende hypotheekrente zorgt daar nu al voor, want die brengt een hogere maandelijkse aflossingsverplichting met zich mee. Vergeet daarbij niet dat de Rijksoverheid bezig is met de afbouw van het belastingpercentage waartegen je de maandelijks te betalen hypotheekrente kunt aftrekken.

In 2022 stegen de huizenprijzen gemiddeld nog met 15,2%. Voor 2023 wordt eerst nog een groei van circa 3% verwacht, waarna de prijzen waarschijnlijk licht zullen gaan dalen. Hoe dit verder zal gaan? Dat durft nog niemand met zekerheid te voorspellen.

Deel dit artikel

Één reactie op “ Blijven de huizenprijzen stijgen? ”

Terug naar het nieuws overzicht