Booking en Airbnb zetten hun nek-aan-nek-race voort

Met het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland en de Olympische Spelen in Parijs voor de deur is het voor beleggers leuk om de prestaties van de toonaangevende online reisbureaus met elkaar te vergelijken. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Welke type accommodatie geniet de voorkeur van de reizende sportliefhebber en welk boekingsplatform weet een bovengemiddelde omzet te realiseren? Eerder keken we al naar marktleider Booking in het algemeen en in vergelijking met Airbnb in het bijzonder. Naar aanleiding van nieuwe kwartaalcijfers van vier van de vijf belangrijkste spelers leggen we de sector opnieuw onder de loep. Booking en Airbnb zijn nog steeds verwikkeld in een nek-aan-nek-race, terwijl het Chinese Trip.com een snelle comeback maakt.

Booking en Airbnb vergroten nu voorsprong

In de afgelopen tien dagen maakten Booking, Airbnb, Expedia en Tripadvisor hun resultaten over het eerste kwartaal bekend. Booking en Airbnb zetten de stijgende lijn van 2023 voort, al waren beide terughoudend over de nabije toekomst door toenemende geopolitieke spanningen. De cijfers van Expedia en Tripadvisor lieten zien dat geld verdienen in de online reiswereld geen vanzelfsprekendheid is (zie tabel). Expedia boekte, net als in 2023, een prima omzet, maar zag onderaan de streep een klein verlies ontstaan. Tripadvisor weet al jaren geen winst te maken en zag de koers ook nog eens dalen omdat het geen strategische samenwerkingspartner heeft weten te vinden. Beleggers reageerden in eerste instantie enthousiaster op de cijfers van Booking dan op die van Airbnb, dat hogere verwachtingen heeft waar te maken op basis van een hogere groeiverwachting. In 2024 tot nu toe stegen allebei de aandelen met 9%.

Trip.com maakt een comeback

De eerste plaats voor wat betreft koersstijging in 2024 gaat echter naar Trip.com (zie tabel). Het Chinese bedrijf maakte op de beurs pas dit jaar de comeback die de rest van de sector al in 2023 maakte. De reden: China kwam later uit een periode van strenge lockdowns ten tijde van de coronapandemie. Trip.com publiceert op 21 mei de cijfers over het eerste kwartaal.

Wie creëert de beste AI-assistent?

De online reisbranche is typisch een sector waar AI op korte termijn al waarde zou kunnen toevoegen. Voor veel reizen kan een online reisadviseur waarde toevoegen door alle gewenste onderdelen, gecheckt op beschikbaarheid, snel bij elkaar te vinden en te vergelijken. Het huren van een AI-model is voorlopig nog prijzig, waardoor de grotere, winstgevende partijen in het voordeel zijn. Booking lanceerde vorig jaar de AI Trip Planner. Airbnb nam eind vorig jaar GamePlanner.AI over. Interessant is of die tools tijdens het Europees kampioenschap voetbal (in juni-juli) en de Olympische Spelen (juli-augustus) al een significante rol kunnen spelen.

Aandeel Valuta Omzet Q1 Winst Q1 Beurswaarde Rendement 2023 Rendement 2024 Booking USD 4,4 0,8 129 71% 9% Airbnb USD 2,1 0,3 93 58% 9% Trip.com USD nnb nnb 35 0% 50% Expedia USD 2,9 -0,1 15 70% -24% Tripadvisor USD 0,4 -0,1 3 15% -14%

Noot: omzet, winst en beurswaarde in miljarden US dollar. Rendement 2024 is t/m 10 mei.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

