Boskalis heeft ruimte voor stijging van dik 30%

De koers van Boskalis is met 3,5% gestegen tot 28,24 euro door de toename van de orderportefeuille naar een nieuw recordniveau.

De orderportefeuille nam toe met 4% tot 5,5 miljard euro. De omzet steeg in de afgelopen verslagperiode met 4,6% naar 1,3 miljard euro. De nettowinst steeg naar 72,3 miljoen euro tegen een nettoverlies van 96 miljoen vorig jaar. Dat verlies werd toen veroorzaakt door bijzonder lasten van 144 miljoen. Op vergelijkbare basis was sprake van een stijging van bijna 50%. De winst over de eerste zes maanden is bijna even groot als de winst over heel 2019.

Peter Berdowski, CEO Boskalis: “We kijken terug op een sterk eerste halfjaar met een forse toename van het resultaat. Zeker in het licht van de nog altijd knellende COVID-19 maatregelen, wereldwijd, is dit een prestatie van formaat.” De Raad van Bestuur verwacht, uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene (COVID-19) omstandigheden voorbehouden, dat het EBITDA niveau van het tweede halfjaar in lijn zal liggen met dat van het eerste halfjaar.

Het aandeel noteert 28,8 keer de winst. Dat is niet overdreven hoog. De koers is boven de weerstand van 26 euro gekomen. Hierdoor is ruimte aanwezig voor een stijging naar 37 euro. Dat is een koerswinst van 31% op termijn.

