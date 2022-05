Bovengrens AEX ligt op 740

Het vertrouwen op de aandelenmarkten is weer terug. Of is het slechts een correctie op de daling?

Voorlopig is twijfel in het voordeel van de haussiers. Europa en Amerika willen omhoog. Hong Kong staat voor het eerst in 5 dagen hoger met een winst van 1,4%. Nikkei 0,3%, Shanghai +1,5% en CSI 300 +2,2%. In Amerika en China doet tech het beter dan de ‘gewone’ aandelen. Dat is een teken van toenemend vertrouwen.

Euro/dollar 1,0544. Brent +3,3% op 106,29 dollar door de gewenste boycot van Russische olie. Duitse Bunds +0,01 op 1,0130%. US Bonds -0,03 op 2,9656%.

