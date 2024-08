Bovengrens AEX ligt op 950

De aandelenmarkten blijven hoop putten uit een renteverlaging in de VS in september. Maar wat zei Fed-president Powell over een verlaging van de rente? Het blijft een kwestie van: ja, als… meerdere keren of helemaal niet.

De Federal Reserve handhaafde de federal funds rate op het hoogste punt in 23 jaar van 5,25%-5,50% voor de 8e opeenvolgende vergadering in juli 2024, in lijn met de verwachtingen. Beleidsmakers merkten op dat er enige verdere vooruitgang is geboekt in de richting van de inflatiedoelstelling van 2%, hoewel deze enigszins hoog blijft. Recente indicatoren suggereren ook dat de economische bedrijvigheid in een stevig tempo is blijven groeien. De banengroei is gematigd en het werkloosheidspercentage is gestegen, maar blijft laag. De centrale bank is van oordeel dat de risico’s voor het bereiken van haar werkgelegenheids- en inflatiedoelstellingen steeds beter in evenwicht komen. Toch verwacht de Fed niet dat het gepast zal zijn om de rente te verlagen totdat zij meer vertrouwen heeft gekregen dat de inflatie duurzaam richting de 2% evolueert. Tijdens de reguliere persconferentie zei voorzitter Powell dat een verlaging in september op tafel zou kunnen liggen als de inflatie in lijn met de verwachtingen daalt en dat hij zich scenario’s kan voorstellen waarin de Fed de rente dit jaar meerdere keren of helemaal niet zou kunnen verlagen.

Hoe saai kan het zijn op de aandelenmarkten. Wereldwijd is het bladstil. Euro/dollar 1,1143. Bent onveranderd 76,12 dollar.

Het maakt niet uit of u naar de weekgrafiek voor de AEX kijkt of naar de daggrafiek. In beide gevallen ligt de bovengrens op 950.

Geschreven door: Eddy Schekman

