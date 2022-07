Brent 10% onderuit (wat doet goud?)

De olieprijs is hard onderuitgegaan. De prijs daalde gisteren met rond de 10%, afhankelijk van de oliesoort.

Crude is daardoor even beneden de 100 dollar gekomen, maar door een correctie staat deze oliesoort vanmorgen weer boven de magische grens met een winst van 1.9% op 101,48 dollar. Over de afgelopen 12 maanden staat Crude 40% hoger. Brent is vandaag +2,4% op 105,13 dollar.

Analisten van Citi bank verwachten dat de prijs van Brent zal dalen tot 65 dollar bij een recessie. De aanzet daartoe kan enigszins vertraagd op gang komen door een staking van de werknemers in de Noorse olie-industrie. OPEC+ heeft moeite om meer olie te produceren vanwege te weinig investeringen in de uitbreiding van de capaciteit.

In geval van een correctie liggen voor Brent steunniveaus op 90 en 60 dollar op basis van de beweging die begin 2020 is ingezet.

Alles lijkt een correctiebeurt mee te maken. Nu is olie aan de beurt. Goud staat al enige tijd onder druk. Op jaarbasis is de prijs met 1,8% gedaald naar 1.770 dollar na in maart nog even op 2.055 dollar te hebben gestaan. De huidige prijs staat nog maar 100 dollar boven de low uit 2020.

