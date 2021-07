Brent eerst naar 84 dollar (daarna zien we verder)

Brent is met 1,2% gestegen tot 77,07 dollar nadat de OPEC+ er niet in is geslaagd om afspraken te maken over de verhoging van de productie.

Saoedi-Arabië en Rusland wilden in de tweede helft van het jaar de productie met 2 miljoen vaten per dag verhogen. De Verenigde Arabische Emiraten waren tegen. Geen unanimiteit staat gelijk aan geen wijziging van het beleid.

Economische krachten zijn de aanjager voor de olieprijs. Charttechnisch zit de opgaande beweging in fase 5. Hierdoor is een stijging mogelijk naar de oude top van 84 dollar in 2018.

Turbulentie

Na een aanval zal een turbulente periode beginnen. Afhankelijk va de fundamentele ondertoon (economie, productie, Covid) zal dan een stijging volgen richting 100 dollar of een daling richting 65 dollar.

Posities aanhouden in futures of ETC’s is onverstandig bij een prijs van tegen de 84 dollar. Laat de markt eerst duidelijk maken welke kant ze op wil gaan.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

