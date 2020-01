Brent knalt omhoog na luchtaanval

Brent is vanmorgen met 3,38% omhoog geknald naar 68,49 dollar nadat bij een Amerikaanse luchtaanval een Iraanse generaal is omgekomen. Bij een dreigende stagnatie in de olieproductie zal de prijs snel richting de 80 dollar gaan. Dat past dan weer in het charttechnische plaatje dat in november is ontstaan met de potentie van een olieprijs op termijn van 85 dollar.

Natekst, bron De Telegraaf: “Bij een luchtaanval van de Verenigde Staten op het internationale vliegveld van de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn minstens acht doden gevallen. Onder hen bevinden zich de hoge Iraanse militair generaal Qassem Soleimani en de Iraakse militieleider Abu Mahdi al-Muhandis.” In eerste instantie werd gedacht en bericht dat het om een Iraakse aanval op Iran ging.

