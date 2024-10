Brent: scherpste wekelijkse daling

Brent ruwe olie futures daalden vrijdag tot onder de $74 per vat, klaar voor de scherpste wekelijkse daling in meer dan een maand als gevolg van zorgen over de vraagvooruitzichten en een dreigend overschot.

Onlangs verlaagde het IEA zijn vraagprognoses, wat wijst op het potentieel voor een wereldwijd overschot, terwijl de OPEC zijn prognoses voor de derde achtereenvolgende maand verlaagde, beide grotendeels onder verwijzing naar een zwakkere vraag uit China. Bovendien bleef de briefing van het Chinese huisvestingsbeleid op donderdag achter bij de verwachtingen, waardoor de bezorgdheid over de vraag bij ’s werelds grootste importeur werd verergerd. Ondertussen bleven beleggers de leveringsrisico’s in het Midden-Oosten beoordelen, aangezien het Israëlische leger donderdag bevestigde dat Yahya Sinwar, een belangrijke Hamas-leider en topdoelwit, werd gedood in de strijd, waardoor de vrees voor regionale escalatie toenam. Hoewel Israël aangaf dat het de aanvallen van Iraanse ruwe oliefaciliteiten zou vermijden, blijven er risico’s bestaan te midden van intensivering van de luchtaanvallen. Ook vonden de olieprijzen steun van een verrassende daling van de Amerikaanse voorraden.

