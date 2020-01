Brent slaat aanval af

Brent is vandaag 1% hoger op 65,57 dollar. Daarmee lijkt een aanval op de steun op 65 dollar te zijn afgeslagen. Het zal er nu om gaan spannen of er een definitieve aanval komt op de lastige grens van 70 dollar. Daarna komen de weerstanden van 80 en 100 dollar in zicht. De Iraanse kwestie is nog niet voorbij. VS-president Trump lijkt het omgekeerde te hebben bereikt met Iran doordat Iran zal uitgroeien tot een kernmacht.

