Brent sterk omhoog en kan nog flink wat hoger

Brent steeg vanmorgen met 1,3% tot 74,55 dollar. Het wordt gedreven door de vrees voor een bredere oorlog in het Midden-Oosten na de raketlancering van Iran gericht op Israël.

De directe betrokkenheid van Iran, een belangrijk OPEC-lid, vergroot de kans op verstoringen van de olievoorziening. Israël meldde dat Iran dinsdag meer dan 180 ballistische raketten op het land heeft afgevuurd als vergelding voor de militaire acties van Israël tegen de Hezbollah-bondgenoten van Teheran in Libanon. In reactie daarop verklaarde het Israëlische leger woensdag dat zijn luchtmacht de aanvallen in het Midden-Oosten zou intensiveren en zwoer het vergelding tegen Iran. Ondertussen toonden API-gegevens aan dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week met 1,5 miljoen vaten daalden, wat lager was dan de marktverwachtingen van een afname van 2,1 miljoen vaten, maar een tweede opeenvolgende wekelijkse daling markeerde.

Brent heeft heel wat ruimte om te stijgen. De bovengrens van de bandbreedte ligt op 89 dollar. Rond de huidige prijs ligt een behoorlijk stevige bodem.

