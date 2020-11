Brexit: een handelsovereenkomst is niet meer mogelijk.

Over een paar weken – 31 december 2020 – eindigt de Brexit-overgangsperiode die het VK en de Europese Unie hebben afgesproken en is de Brexit definitief, deal of geen deal. Een ding is duidelijk: een vrijhandelsovereenkomst is ondertussen niet meer mogelijk.

Daarmee blijven er maar twee opties over: no deal of een bare-bones (uitgeklede) deal. In beide gevallen komt er een forse daling van het Britse bbp aan met 6 tot 8 procent, aldus Peter Westaway, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder Vanguard.

“Nu verbleken de economische gevolgen van een bare-bones of een no deal nog in vergelijking met de effecten van de covid-19-pandemie. Maar zodra de pandemie bedwongen is, valt ook haar impact op de economie weg. De Brexit daarentegen zal in het komende decennium waarschijnlijk nog altijd wegen op het Britse bbp”, aldus Westaway in zijn artikel ’Post Brexit trade, the economy and markets’.

Belangrijke punten:

• Als er geen overeenkomst wordt gesloten, komen het Britse pond en de aandelenmarkten onder druk te staan.

• Vanguard schat dat de bare-bones-deal resulteert in een cumulatieve daling van het Britse bbp met iets meer dan 6 procent in de komende 10 jaar, in vergelijking met de bbp-verwachtingen voor als de huidige EU-handelsregels van toepassing zouden blijven. De economische nadelen van een no deal zijn nog groter: een no deal zou die krimp van het bbp vergroten tot bijna 8 procent.

• De Brexit werd mede gedreven door het idee dat het VK in staat was om op eigen houtje betere handelsovereenkomsten te sluiten. Maar het Verenigd Koninkrijk heeft nog maar met ongeveer de helft van de niet-EU- landen waarmee het voorheen handelsbetrekkingen had via de EU, nieuwe handelsovereenkomsten gesloten. Die landen vertegenwoordigen slechts 18% van de handel van het VK, en deze overeenkomsten herhalen grotendeels de voorwaarden van de EU-overeenkomsten.

• Het effect van de Brexit op fundamentals zoals toekomstige winsten is grotendeels in de koersen verrekend. Aangezien het voor beleggers zeer moeilijk is om te weten wat er nu zal gebeuren, raadt Vanguard een evenwichtige portefeuille aan, over de verschillende activaklassen en regio’s heen, rekening houdende met de lange termijn.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15480 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht