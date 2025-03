Brian Kelly (Baillie Gifford): ‘Beleggen in groeibedrijven zonder notering’

Beleggen in niet-genoteerde groeibedrijven: een beleggingskans van $ 5 biljoen. De koplopers onder de huidige niet-beursgenoteerde groeibedrijven zijn natuurlijke monopolies met aanzienlijke groeimogelijkheden. Veel van dit soort bedrijven groeit elk jaar met 30-60 procent en sommige behoren tot de 50 grootste bedrijven ter wereld.

“Dit is tekenend voor de aardverschuiving die heeft plaatsgevonden in het veranderende landschap van groeibeleggingen,” zegt Brian Kelly, Investment Specialist bij Baillie Gifford. “Voorheen gingen bedrijven met een marktwaarde van meer dan $ 500 miljoen naar de beurs, waardoor veel verschillende soorten beleggers konden meeliften op hun reis naar waarderingen van honderd miljard dollar. Tegenwoordig is dit groeitraject grotendeels ontoegankelijk geworden voor beleggers op de aandelenmarkten, omdat bedrijven ervoor kiezen om langer niet-beursgenoteerd te blijven.”

Deze paradigmaverschuiving heeft een enorme en groeiende markt van uitzonderlijke niet-genoteerde groeibedrijven gecreëerd, die nu meer dan 10.000 bedrijven telt met een gecombineerde marktwaarde van meer dan $ 5000 miljard. Kelly: “Graag stel ik u voor aan een nieuwe beleggingscategorie: niet-genoteerde groeiaandelen.”

Een beleggingscategorie ‘missen’

Tot nu toe hebben beleggers de categorie niet-genoteerde groeiaandelen links laten liggen, ten gunste van traditionele buyout- of durfkapitaal (‘venture capital’). Daarmee is een beleggingscategorie over het hoofd gezien die het sinds 2010 beter heeft gedaan dan alle andere beleggingscategorieën.

Volgens Kelly zien beleggers vaak de mogelijkheid niet dat exponentiële groei kan doorgaan lang nadat bedrijven groter en minder risicovol zijn geworden. “Over het algemeen onderschat het menselijk brein de kracht van exponentiële groei. Als je een stuk papier 42 keer kunt vouwen, is het dik genoeg geworden om de maan te bereiken. Bedrijven die hun omzet consistent met 30% per jaar laten groeien, kunnen hetzelfde wonder verrichten.”

Een ander punt van kritiek is dat groei van niet-genoteerde bedrijven wel een zeepbel moet zijn, met zulke grote bedrijven. Maar deze gedachtegang gaat voorbij aan de vele mogelijkheden.

Aan de ene kant zijn bepaalde bedrijven groot, maar dit weerspiegelt eerder de ontwikkeling van de omvang van beursgenoteerde bedrijven in de afgelopen 20 jaar. In 2004 had het grootste bedrijf ter wereld – General Electric – een marktwaarde van $ 380 miljard. Aan het einde van 2024 had het destijds grootste bedrijf ter wereld – Apple – een marktwaarde van 3500 miljard dollar, en 10 bedrijven hadden een waarde van meer dan $ 1000 miljard. De bovengrens in bedrijfsomvang ligt tegenwoordig 10 keer hoger dan 20 jaar geleden. Toekomstige koplopers kunnen nog groter zijn.

Aan de andere kant zijn er ook uitzonderlijke niet-genoteerde groeibedrijven die dan misschien minder waard zijn dan $ 1 miljard, maar ze zijn winstgevend, baanbrekend en groeien met 30-60%.

Aandeelhouders kiezen

Door langer privaat te blijven, kunnen niet-beursgenoteerde bedrijven zorgvuldig aandeelhouders selecteren die een tijdshorizon hebben die lang genoeg is om hun toekomstige groei te ondersteunen en die ervaring hebben met het bezitten van aandelen van bedrijven terwijl ze groeien.

Als aandeelhouders op één lijn zitten, kan het management gedurfder en op de langere termijn in het bedrijf investeren. Het management kan bijvoorbeeld gemakkelijker afzien van inkomsten op korte termijn om zich te richten op iets groters, zoals SpaceX, dat raketten laadt met alleen hun eigen Starlink-satellieten in plaats van lanceerfaciliteiten aan te bieden aan concurrerende satellietbedrijven.

Minder mislukkingen

Tegen de tijd dat een startup een niet-genoteerd groeibedrijf wordt, zijn er drie grote hindernissen overwonnen die doorgaans leiden tot het faillissement van een startup: het product is geschikt voor de markt, het juiste team is gevonden en het bedrijf is bijna winstgevend. Bestudering van de mislukkingspercentages vanaf 1987 laat zien dat slechts één op de vier bedrijven van de bedrijven in deze ‘private equity growth’ categorie minder opbracht dan de initiële investering. Voor durfkapitaal (‘venture capital’) dat eerder aangetrokken wordt, stijgt dit naar twee op de drie bedrijven.

Niet-genoteerde groeibedrijven hebben ook aangetoond dat ze in staat zijn om stevige marktuitdagingen te doorstaan en er gezonder en strategischer uit te komen. Geen enkel bedrijf laat dit beter zien dan Stripe, dat zijn inkomsten sinds 2019 zes keer en sinds 2022 met 50 procent heeft zien groeien, ondanks 1.000 ontslagen in 2022 en een waardedaling van 50 procent, waardoor het bedrijf eind 2024 winstgevend werd.

De focus op winstgevendheid markeert een dramatische verschuiving ten opzichte van 2020-2022, toen bedrijven geen duidelijk tijdschema hadden om winst te maken. Tegenwoordig beginnen veel groeibedrijven aan een laatste financieringsronde om de schaalgrootte te bereiken die winstgevendheid met zich meebrengt. Zodra bedrijven deze mijlpaal bereiken, daalt hun kans op mislukking aanzienlijk en opent zich de deur naar een beursgang.

Op naar een biljoen marktwaarde

“De vooruitzichten zijn spannend,” zegt Kelly. “Neem bijvoorbeeld SpaceX, een niet-genoteerd bedrijf met een waarde van meer dan 350 miljard dollar dat iedereen ter wereld kan verbinden met het internet via zijn 7.000 Starlink-satellieten, met een inkomstenpotentieel van honderden miljarden dollars.”

“Of Databricks, met een marktwaarde van 62 miljard dollar, dat de cloud data-oplossing bij uitstek aan het worden is in een AI-gebaseerde wereld. Of ByteDance, eigenaar van TikTok, gewaardeerd op 300 miljard dollar ondanks het feit dat het vergelijkbare inkomsten genereert als Meta en sneller groeit.”

“Elk van deze bedrijven kan een marktwaardering van $ 1 biljoen benaderen – en exponentiële rendementen genereren voor beleggers. Beleggen in deze bedrijven vereist een lange tijdshorizon. Maar het is een kans die de moeite waard is.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20606 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht