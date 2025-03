Broadcom vindt eigen sweetspot naast NVIDIA en groeit snel

Broadcom en NVIDIA concurreren in de AI- en datacentermarkten, maar hun aanpak en focusgebieden zijn heel verschillend. De kwartaalcijfers die Broadcom gisterenavond publiceerde laten zien dat het bedrijf een eigen sweetspot heeft gevonden en snel groeit. We zetten de overeenkomsten en verschillen op een rij. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

AI-versnellers: speciaal gemaakte chips tegenover algemene GPU’s

NVIDIA is de leider in de AI-markt met zijn algemene GPU’s, zoals de H100- en B200-chips. Deze zijn bij uitstek geschikt voor het trainen en gebruiken van grote AI-modellen, zoals ChatGPT, DeepSeek en Grok. Ze hebben veel rekenkracht en bovendien helpt NVIDIA’s CUDA-software bij de optimalisatie. NVIDIA heeft ongeveer 90% van de markt voor geavanceerde AI-chips in handen. In het meest recente kwartaal werd in het datacentersegment een omzet van maar liefst $35,6 miljard geboekt.

Broadcom concurreert met speciale chips, die ASIC, TPU of XPU worden genoemd. Deze worden gemaakt voor specifieke taken van grote klanten als Google, Meta en ByteDance. Ze zijn efficiënter en zuiniger voor bepaalde AI-klussen. In het afgelopen kwartaal droegen AI-chips voor $4,1 miljard bij aan de omzet van in totaal $14,9 miljard. Dat steekt nog schril af bij NVIDIA, maar het betekent wel een stijging van 77% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het jaar ervoor.

Broadcom probeert niet direct NVIDIA’s GPU-leiderschap aan te vallen. Ze richten zich op een groeiende markt waar grote bedrijven goedkopere, op maat gemaakte chips willen in plaats van NVIDIA’s dure, algemene chips. Zo geeft Google aan dat de TPU’s die het samen met Broadcom ontwikkelt minder energie verbruiken dan de chips van NVIDIA. Daar staat tegenover dat NVIDIA sneller kan innoveren en opschalen dan de leverancier van maatwerk.

Netwerken: Ethernet tegenover InfiniBand

NVIDIA kocht leverancier van computernetwerkproducten Mellanox in 2019 en werd een leider in snelle InfiniBand-netwerken voor AI-systemen. InfiniBand heeft weinig vertraging en veel snelheid, belangrijk voor GPU’s in AI. NVIDIA heeft verder NVLink, supersnelle communicatietechnologie voor directe verbindingen tussen GPU’s en tussen GPU’s en CPU’s. In 2024 was hun netwerkomzet meer dan 12 miljard dollar per jaar. NVIDIA’s nieuwe Spectrum-X Ethernet-oplossing begint nu ook te concurreren met traditionele Ethernet-spelers.

Broadcom is zo’n grote speler in Ethernet-netwerken met producten zoals Tomahawk- en Jericho3-AI-switches. CEO Hock Tan zegt dat Ethernet beter presteert en goed schaalt voor grote AI-systemen, een “groot voordeel” ten opzichte van InfiniBand. Gebruikers lijken te bevestigen dat Broadcom marktleider is in netwerkchips. Ethernet is open en goedkoper dan InfiniBand. Het is dus niet gek dat NVIDIA met de nieuwe Spectrum-X Ethernet-oplossing de tegenaanval heeft ingezet.

Marktpositie en klanten

NVIDIA bedient veel klanten, zoals grote bedrijven, ondernemingen en gamers. Hun GPU’s zijn de standaard voor AI-training en -gebruik. Grote klanten zoals Microsoft en Amazon gebruiken NVIDIA, ook al maken ze eigen chips.

Broadcom maakt speciale chips voor grote bedrijven zoals Google, Meta, ByteDance en naar verluidt Apple en OpenAI. In de toelichting op de cijfers gisterenavond berichtte Tan dat nog twee zogenaamde hyperscalers op de deur hebben geklopt. De mogelijke omzet van die partijen is nog niet meegenomen in de schatting van $60 tot 90 miljard voor de omvang van Broadcom’s AI-markt in 2027. Broadcom heeft een kleinere, maar winstgevende groep klanten, met plannen voor de productie van 1 miljoen XPU’s in 2027.

Broadcom en NVIDIA voor beleggers

NVIDIA heeft een toekomstige koers/winstverhouding van ongeveer 25, met een verwachte omzetgroei van meer dan 50% in 2025 door GPU-vraag. De totale marktwaarde is $2,7 biljoen dollar, beduidend lager dan de piek op ruim $3,6 miljard door zorgen ten aanzien van mogelijk zwaardere exportrestricties en de impact van DeepSeek.

Broadcom heeft op dit moment een toekomstige koers/winstverhouding van ongeveer 28, met een verwachte omzetgroei tussen de 15% en 20% in 2025. De totale marktwaarde bedraagt $950 miljard, met inbegrip van de koersstijging van 13% in de nabeurshandel gisterenavond na de cijfers.

De winst van NVIDIA groeit sneller dan die van Broadcom, omdat het bedrijf bijna volledig focust op AI. Bij Broadcom is AI op dit moment slechts 27,5% van het totaal.

