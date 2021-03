Amundi: Brute koerscorrectie bitcoin

Bitcoin, maar ook andere cryptovaluta’s, wacht een mogelijk ‘brute’ koerscorrectie als toezichthouders cryptovaluta’s meer regelgeving opleggen. Daarvoor waarschuwt Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi.

Vincent Mortier, deputy CIO van Amundi, stelt dat cryptovaluta’s (cryptocurrencies, CC) niet kunnen worden beschouwd als geld of als waardevolle belegging. “Tot op heden hebben cryptovaluta’s noch een bewezen waardeopslag, noch een erkende rekeneenheid en vormen ze nog minder een universeel betaalmiddel. De vluchtigheid is veel hoger dan die van traditionele valuta’s. De liquiditeit is niet altijd verzekerd.”

Mortier wijst er bovendien op dat totale anonimiteit en juridische immuniteit aanvankelijk centraal stonden bij de ontwikkeling van deze categorie. “G7-toezichthouders zijn daarom vastbesloten om het CC-ecosysteem te reguleren. Dat kan tot een brute koerscorrectie leiden.”

Goud wel

In tegenstelling tot cryptovaluta’s, biedt het edelmetaal goud wel bescherming tegen extreme risico’s en inflatie. “Goud heeft deze eigenschappen vanwege zijn symbolische status die door de eeuwen heen is verworven, gekoppeld aan zijn schaarste. Goud speelde ook een sleutelrol in het internationale monetaire systeem in de 20ste eeuw.”

Hard omhoog

De koersen van veel cryptovaluta’s stegen hard ten tijde van de Covid-19-crisis, maar hebben nog geen periode van financiële stress meegemaakt, benadrukt Amundi. “De correlatie met andere beleggingscategorieën is derhalve nog onbekend. Het is twijfelachtig om ze dezelfde status te geven als goud te geven.”

Op termijn, als er meer bekend is rondom regelgeving, kunnen cryptovaluta’s weer opbloeien, gestuwd door de behoefte aan een meer inclusieve economie en financieel systemen. “Tegen een dergelijke achtergrond denken we dat bedrijven, institutionele beleggers en investeringsfondsen graag meer digitale activa zouden willen bemachtigen.”

