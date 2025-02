Bullish signaal Adyen

Adyen is YTD al 22% gestegen. Daar kan nog meer bijkomen. Volgens Investtech is het aandeel technisch positief voor de middellange termijn.

Investtech: “Adyen heeft de opwaartse trend naar boven toe verbroken. Dit voorspelt een nog snellere stijging, maar de sterke stijging kan neerwaartse reacties geven voor de korte termijn. Het aandeel heeft steun bij ongeveer 1460 euro. Volume balance is positief, dit is een bullish signaal voor de korte termijn. De RSI is overbought, toch kan het aandeel blijven stijgen. Pas als de RSI weer daalt is dit een negatief signaal. Het aandeel is totaal gezien technisch positief voor de middellange termijn.”

