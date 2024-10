BYD behaalde voor het eerst meer omzet dan Tesla

Het moest er een keer van komen: in het derde kwartaal haalde BYD meer omzet binnen dan Tesla. De Chinese EV-marktleider zag na drie maanden auto’s verkopen $28 miljard bijgeschreven op de rekening, terwijl bij het Tesla van Elon Musk de teller bleef steken bij $25 miljard.

De winst kwam bij Tesla nog wel hoger uit dan bij BYD: $2,2 miljard versus $1,6 miljard. BYD kwam tot deze resultaten door 1,1 miljoen auto’s af te leveren, waarvan 443.000 volledig elektrisch en de rest hybride. Tesla zette 463.000 nieuwe auto’s op kenteken, allemaal 100% elektrisch. Een belangrijk verschil is dat BYD in China tien modellen aanbiedt onder een prijs van omgerekend $20,000 per stuk. Daarop wordt minder verdiend en in dat segment is Tesla geen concurrent.

Ook al passeerde BYD Tesla in omzet, het verschil in beurswaarde blijft met $700 miljard in het voordeel van Tesla enorm groot. De belangrijkste reden daarvoor lijkt te zijn dat het bedrijf van Elon Musk, de zelfbenoemde ‘Technoking’, te boek staat als een technologiebedrijf en BYD voornamelijk als een batterijenleverancier. Daarmee wordt BYD stevig tekortgedaan. Chinese autofabrikanten, inclusief BYD, zijn vergevorderd met de nieuwste technologieën. Meer plausibele verklaringen voor het verschil zijn het geopolitieke risico van Chinese aandelen en de inschatting dat BYD veel meer auto’s uit de fabriek laat rollen dan dat het daadwerkelijk verkoopt.

Tesla blijft daarmee onbetwiste koploper in het lijstje meest waardevolle autofabrikanten. BYD staat derde, achter Toyota, maar laat bekende merken als Ferrari, Mercedes-Benz en Volkswagen al wel ver achter zich.

Tabel. Top 10 grootste autofabrikanten op basis van beurswaarde

Autofabrikant Beurswaarde Tesla $833 miljard Toyota $232 miljard BYD $120 miljard Ferrari $88 miljard Xiaomi $83 miljard Porsche $65 miljard Mercedes-Benz $64 miljard General Motors $57 miljard Volkswagen $50 miljard BMW $50 miljard

Bron: CompaniesMarketCap. Waardering in USD op 30 oktober 2024

