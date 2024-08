BYD boekt 24,4% meer winst en zet vol in op het buitenland

BYD vestigt record na record. Vorige week zette de Chinese fabrikant van elektrische auto’s in China een ongeëvenaard aantal van 87.800 nieuwe voertuigen in één week op kenteken. In de eerste zeven maanden van het jaar werden meer dan 1,9 miljoen auto’s verkocht, waarmee de jaardoelstelling van 3,6 miljoen binnen bereik blijft.

Met dit soort aantallen is het geen verrassing dat het bedrijf deze woensdag over de eerste helft van het jaar een winst rapporteerde van omgerekend bijna $1,9 miljard, een stijging van 24,4% ten opzichte van de eerste helft van 2023. De omzet over dezelfde periode steeg met 15,8%. De bruto winstmarge steeg van 18,3% naar 20,0%, een knappe prestatie gezien de moordende concurrentie in de sector. Een strategisch voordeel dat BYD goed benut, is dat het zelf batterijen maakt.

Streven naar 50% omzet uit het buitenland

BYD voldoet volledig aan het modelplaatje van de Chinese overheid. Het maakt technologisch hoogwaardige producten van goede kwaliteit. Daarmee wil president Xi de wereld veroveren. Het wekt dan ook geen verbazing dat BYD wil groeien naar een omzet, die voor 50% uit het buitenland komt. In de eerste zeven maanden van 2024 gingen er van de 1,9 miljoen verkochte auto’s 270.000 de grens over, voornamelijk naar Brazilië, Israël, Thailand en Australië. Aan het einde van dit jaar zouden dat er 500.000 moeten zijn, ofwel 14% van het totaal.

Om het langetermijndoel te bereiken worden kosten noch moeite gespaard. BYD wil productielocaties openen in meerdere landen om hogere invoerrechten te ontlopen. Ook wil het eigen datacenters neerzetten, voor het geval buitenlandse overheden zorgen hebben over de export van data naar Beijing. Tel daarbij op de al aangeschafte transportschepen, die met één lading 7.000 auto’s naar Europa of Latijns-Amerika kunnen brengen en het is begrijpelijk dat concurrenten zich zorgen maken.

Politiek risico maakt beleggers angstig om in te stappen

Of de doelstelling van 50% omzet uit het buitenland gehaald gaat worden, valt nog te bezien. Op dit moment heeft BYD veel last van de geopolitieke spanningen tussen China enerzijds en Noord-Amerika en Europa anderzijds. Na de VS heeft nu ook Canada een importtarief van 100% afgekondigd voor elektrische auto’s uit China. In Europa valt het percentage van 27% mee, maar is de vraag naar stekkerauto’s flink afgenomen. China heeft een beduidend betere relatie nodig met deze regio’s om het tij te keren. Terughoudendheid jegens China is ook de verklaring waarom het aandeel BYD, genoteerd op de beurs van Hong Kong, niet vooruit te branden is. De koers beweegt al drie en een half jaar zijwaarts. Investeerders vinden het politieke risico te groot. Op basis van de geboekte resultaten zou BYD met een hoofdkantoor in bijna ieder ander land ook op de beurs een concurrent van Tesla kunnen zijn. Vandaag de dag is het verschil in beurswaarde tussen de twee een astronomisch bedrag van $570 miljard.

