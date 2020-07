Bye-bye voor TomTom (?)

Wordt het bye-bye voor TomTom? De chart zegt echter dat het aandeel een knallende koersbeweging staat te wachten.

De resultaten zijn hard geraakt door de crisis, maar TomTom-CEO Goddijn denkt dat het ergste achter de ruk is en dat de cashflow zich positief zal ontwikkelen. De verwachting is gebaseerd op het uitblijven van een heftige uitbraak als bij de eerste uitbraak. De totale omzet daalde tot 123,7 miljoen euro en het bedrijfsresultaat verschrompelde naar 7,3 miljoen euro, was vorig jaar 31 miljoen euro.

11% omhoog

Beleggers reageerden met een koersstijging van 11% op 8,19 euro, een beweging die eerder wordt gevoed door hoop dan door fundamentele kwaliteit. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen buy-buy tegen aandelen TomTom. De chart zegt echter compleet iets anders. Het is een sterke buy voor de lange termijn. Kijk naar de SAR (de stippeltjeslijn in de grafiek). Deze begint weg te lopen van de ondergrens van de bandbreedte. Dat is een teken van langdurige opwaartse kracht. Het is dus geen bye-bye maar buy-buy.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

