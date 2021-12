Capital Group: ‘Bescheiden rendement Europese aandelen in 2022’

Econoom Robert Lind van Capital Group is voorzichtig optimistisch over de Europese aandelenmarkten in 2022: een bescheiden rendement is mogelijk, weliswaar met toenemende volatiliteit.

“De voorbije jaren lagen de risicopremies voor aandelen op de belangrijkste Europese markten veel hoger dan in de VS. Vooral in markten die meer waardegericht zijn, zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, waren de risicopremies hoog. Voor Franse aandelen zijn de risicopremies het afgelopen jaar gedaald omdat de Franse markt de winsten op andere belangrijke Europese markten heeft overtroffen.”

“Die aanzienlijke risicopremies voor Europese aandelen zouden enige bescherming moeten bieden tegen problemen elders in de wereld. Als de Amerikaanse centrale bank bijvoorbeeld de rente agressiever gaat verhogen, kan dat de rente op Amerikaanse staatsobligaties opdrijven en de risicopremie op aandelen doen stijgen. Dit kan ook de ECB en de Bank of England ertoe aanzetten om vroeger en agressiever te verkrappen, wat de Europese obligatierente zou opdrijven en de risicopremie op aandelen zou drukken. Maar zelfs in een dergelijk klimaat kunnen meer waardegerichte Europese aandelen en markten relatief sterkere rendementen genereren.”

“Europese aandelen worden momenteel verhandeld tegen lagere waarderingen dan hun concurrenten in de VS en elders in de wereld. De koers-winstverhouding (P/E) voor Europese aandelen bedraagt 15,3x (op basis van de verwachte 12-maandsratio’s), vergeleken met 18,4x voor de MSCI ACWI en 21,5x voor Amerikaanse aandelen.”

“Amerikaanse bedrijven hebben hun winsten het snelst zien herstellen dankzij de sterke economische opleving, maar nu beginnen de winstramingen in de EU en het VK ook sterk te stijgen, vooral in de financiële sector, bij de energiebedrijven en bij de leveranciers van materialen. Naarmate de winsten zich herstellen, hebben de Europese aandelenmarkten – vooral die van het VK – het potentieel om aanzienlijk beter te presteren dan andere regionale markten.”

