Capital Group: obligaties opkomende markten profiteren van Fed

Aan het begin van het nieuwe jaar staan obligaties uit opkomende markten er goed voor dankzij de Federal Reserve, die de teugels laat vieren, en de Amerikaanse economie, die sterk blijft presteren, Dit stellen obligatiebeleggers van Capital Group in hun outlook voor 2025 voor de vastrentende markten wereldwijd. Ze wijzen erop dat de handelsbalansen van opkomende landen verbeterd zijn en de inflatie neerwaarts tendeert.

Overheden van opkomende landen houden weliswaar tekorten, maar de meeste hebben hun looptijdprofiel verlengd en ze hebben meer obligaties uitgegeven in lokale valuta. Dit heeft hun manoeuvreerruimte vergroot en biedt de mogelijkheid om de rente te verlagen en de groei te ondersteunen, mocht dat nodig zijn.

Beleid Trump

Donald Trump in het Witte Huis zal waarschijnlijk meer volatiliteit brengen voor opkomende markten in 2025. Echter, details, timing en impact van het beleid van de ieuwe Amerikaanse regering blijven vooralsnog onduidelijk. Ook zullen de effecten voor verschillende opkomende landen uiteenlopen, aldus de beleggers van Capital Group.

Importheffingen op Chinese producten hebben negatieve invloed op de yuan. Heffingen op alle importen naar de VS raken daarentegen meer open economieën die afhankelijk zijn van de wereldhandel, zoals Taiwan, Zuid-Korea en Singapore.

Mexico is extra kwetsbaar voor Trumps aangekondigde rem op immigratie. De Capital Group-beleggers maken hierbij de kanttekening dat bij de eerdere rondes van importheffingen diverse opkomende economieën juist profiteerden van het verleggen van handelsstromen en ‘nearshoring’.

Waardering

Verder zien ze de waarderingen van met name obligaties in lokale valuta van opkomende landen als aantrekkelijk. Veel centrale banken hebben een restrictief beleid gevoerd, wat heeft geleid tot relatief hoge reële rentes. Dit biedt volgens Capital Group ruimte om het beleid te versoepelen, mits de inflatie onder controle blijft.

Politieke en budgettaire onzekerheden hebben in landen als Brazilië en Mexico de koersen gedrukt, wat volgens de obligatiebeleggers kansen biedt. Ook in Zuid-Afrika zijn de reële rentes historisch hoog en zien ze ruimte voor daling.

In markten voor obligaties die opkomende landen uitgeven in harde valuta zijn de uitgevers met sterke externe handelsbalansen en weinig interne onevenwichtigheden het meest veerkrachtig, wijzen de Capital Group-beleggers. Wat dit betreft bieden Colombia en Honduras volgens hen kansen.

Risicospreiding

Bedrijven in Brazilië, Mexico en India zien ze als relatief veilig en daarom aantrekkelijk voor risicospreiding. Over het algemeen verwachten ze dat obligaties hun rol weer kunnen spelen als diversificatiemiddel, vooral nu de inflatie daalt en in de VS richting de 2%-doelstelling van de Fed beweegt.

