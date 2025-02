Capital Group publiceert verwachtingen

Capital Group, een van ’s werelds grootste en meest ervaren actieve vermogensbeheerders, heeft haar verwachtingen voor de kapitaalmarkt (CMA’s) voor de periode 2025-2045 gepubliceerd. Hierin zijn de langetermijnverwachtingen voor rendementen opgenomen, evenals voor de correlaties en volatiliteiten van de belangrijkste beleggingscategorieën voor de komende 20 jaar.

“De uitzonderlijke rendementen op aandelen van de afgelopen twee jaar, de toenemende marktconcentratie en de hoge aandelenwaarderingen zijn factoren waar we rekening mee moeten houden bij het samenstellen van onze portefeuilles voor de lange termijn”, zegt Maddi Dessner, hoofd asset class services bij Capital Group.

“Hoewel we onze rendementsverwachtingen voor wereldwijde aandelen naar beneden hebben bijgesteld, zien wij nog steeds aantrekkelijke mogelijkheden onder invloed van structurele en cyclische factoren. We verwachten dat de rendementen voor vastrentende waarden hoger zullen zijn dan in de afgelopen 20 jaar.”

“Hoewel het geopolitieke landschap met de verkiezingen vorig jaar in 64 landen en de Europese Unie behoorlijk is veranderd, zijn de vooruitzichten voor economische groei over de hele wereld nog steeds gunstig”, zegt Alexandra Haggard, hoofd asset class services Europa en Azië bij Capital Group.

“Naar verwachting zullen hogere investeringsuitgaven, vooral in de ontwikkelde markten, een verdieping van de kapitaalmarkten, productiviteitsverbeteringen door kunstmatige intelligentie (AI) en een bredere toepassing van digitalisering wereldwijd de economische groei in zowel de ontwikkelde als de opkomende markten ondersteunen.”

Verwachtingen Capital Group voor de kapitaalmarkt in 2025:

De centrale banken hebben veel vooruitgang geboekt bij het afremmen en ombuigen van inflatoire trends. De economische groei en inflatie in ontwikkelde en opkomende markten blijven grotendeels op hetzelfde niveau.

Naar verwachting zullen de rentetarieven op de belangrijkste markten blijven stijgen, terwijl de economische groei vrij solide is.

De Amerikaanse dollar zal naar verwachting in waarde dalen ten opzichte van een brede valutamand, maar het tempo van die waardevermindering is lager dan vorig jaar door grotere verschillen in productiviteit tussen de VS en andere landen.

Rendementsverwachtingen beleggingscategorieën:

