Cardano: ‘Nieuwe inflatie-data voor centrale banken’

Deze week werden de Amerikaanse cijfers voor de eerste werkloosheidsaanvragen en de inflatie voor persoonlijke uitgaven voor consumptie (PCE-inflation) gepubliceerd. Met name dit laatste cijfer, dat wordt beschouwd als de voorkeursmaatstaf voor inflatie door de Federal Reserve, zorgde voor opluchting in de markt. De Visie van Pim van Rooijen, Portfolio Management Cardano.

Het PCE-cijfer omvat een breed scala aan goederen en diensten en is gebaseerd op de uitgaven van huishoudens, bedrijven en overheidsinstanties. Daarnaast geeft het in vergelijking met CPI-inflatie wat minder weging aan de kosten van wonen en gebruikt het geen vaste indexgewichten voor bepaalde uitgaven. Er was namelijk sprake van enige vrees dat de inflatie opnieuw zou versnellen en ervoor zou zorgen dat de Fed renteverhogingen veel langer uitstelt. Of erger nog, weer zou beginnen met het verhogen van de tarieven. Maar, de cijfers lagen in lijn met de verwachtingen en de PCE- kerninflatie bedroeg 0,4% op maandbasis en 2,8% op jaarbasis.

Donderdag werden ook de voorlopige inflatiecijfers voor Duitsland bekend. Daaruit bleek dat de inflatie is vertraagd en is uitgekomen op 2,7% ten opzichte van een jaar geleden. Het nieuwste inflatiecijfer is lager dan de 3,1% die in januari werd gerapporteerd. De cijfers waren precies volgens de verwachtingen waardoor de verwachtingen toenemen dat de ECB halverwege dit jaar kan beginnen met het doorvoeren van de eerste renteverlagingen. Cijfers die eerder op donderdag werden gepresenteerd toonden aan dat de inflatie ook afnam in Frankrijk en in Spanje. Het resultaat in het laatstgenoemde geval was wel iets hoger dan geschat.

Vrijdagochtend publiceerde het CBS de voorlopige schattingen van de inflatie in Nederland. De inflatie bedroeg in februari 2,8% ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. In januari was de inflatie nog gelijk aan 3,2%. Europese swaprentes en de rentetarieven van de meeste Europese staatsobligaties staan hoger ten opzichte van een week geleden.

Aanpassing voor de Dow Jones

Sinds afgelopen maandag maakt Amazon onderdeel uit van de Dow Jones Industrial Average (DJIA), ten koste van Walgreens Boots Alliance. Walgreens is onder andere bekend van de samenwerking met het bedrijf Theranos van oprichtster Elizabeth Holmes – een biotechnologiebedrijf dat beweerde dat het met slechts een paar druppels bloed vele medische tests kon uitvoeren. De reden dat Walgreens het veld moet ruimen is dat het aandeel meer dan de helft van zijn waarde heeft verloren gedurende de periode dat het in de DJIA was opgenomen. De DJIA gebruikt prijzen in plaats van marktkapitalisatie om zijn gewichten te

bepalen en het nieuwe gewicht van Amazon in de index is ongeveer 2,9%. De DJIA bevindt zich momenteel rond de 39.000 punten, nadat vorige week deze bijzondere mijlpaal al was bereikt. Zowel de DJIA, S&P 500 en Nasdaq noteren momenteel in de buurt van of op het hoogste niveau aller tijden.

Koers bitcoin stijgt spectaculair

De bitcoin heeft de afgelopen periode een indrukwekkende rally laten zien en noteert momenteel weer boven de 60.000 USD. Dat is een stijging van afgerond 20% vergeleken met de slotkoers van vorige week vrijdag. De recente activiteit rond het aankopen van de cryptomunt kwam vooral voort uit de aanzienlijke geldstromen richting Amerikaanse bitcoin ETF’s, die deze week gezamenlijk de omvang van zeven miljard USD hebben overschreden. De prijsstijging en het koersverloop doet sommigen misschien al denken aan het historische record van bitcoin, toen die bijna 69.000 USD bereikte in november 2021. Maar de ontwikkeling van de koers van bitcoin na dit record in november 2021 is minstens zo spectaculair te noemen.

