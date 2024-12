Kevin Thozet (Carmignac): ‘Pessimisme over Europese aandelen voorbarig’

De meeste marktwaarnemers verwachten dat Europa het belangrijkste slachtoffer wordt van de Trump 2.0-regering. Maar volgens Kevin Thozet, lid van het beleggingscomité van vermogensbeheerder Carmignac, kan die pessimistische consensus over Europa anders uitpakken, zowel wat de economie betreft, als de aandelenmarkten.

Thozet verwacht dat het verschil in bbp-groei tussen de eurozone en de VS volgend jaar veel lager zal zijn dan in 2024:

De Europese consumptie lijkt zich eindelijk te herstellen, met dank aan de aankomende reële inkomensstijgingen, en het mindere sparen en hamsteren wanneer de Europese rentes beginnen te dalen.

De consensus is dat de depositorente in de eurozone over een paar kwartalen zal dalen van 4% tot 2% of lager. Dat zou een bijdrage van 1% tot 2% aan het bbp mogelijk moeten maken.

Lagere depositorentes gaan meestal hand in hand met een zwakkere euro. Een daling van de munt met 10% over een periode van een jaar kan zorgen voor een stijging van 0,3% van het bbp.

De steunmaatregelen van de Chinese autoriteiten kunnen positieve effecten hebben voor de eurozone.

Ook het reactievermogen van de Europese autoriteiten in tijden van existentiële crisis, mag niet onderschat worden.

Het breed gedeeld pessimisme over Europa betekent dat sommige aandelen van hoge kwaliteit met korting kunnen worden gekocht, in vergelijking met die in de VS. Kevin Thozet geeft als voorbeelden Safran en General Electric, die een even hoge groeiverwachting voor de winst per aandeel op de lange termijn hebben, maar die wel met een discount van 20% noteren. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de farmaceutische giganten Novo Nordisk en Eli Lily.

Gezien de omvang van Amerikaanse aandelen in zowel de portefeuilles als in de indices, kan Europa een belangrijke diversificatie bieden voor beleggers; zeker ook vanwege het risico dat de zogenaamde bond vigilantes opnieuw op het toneel zullen verschijnen, en een katalysator worden voor een grote regionale rotatie.

Trump 2.0 kan ook positieve effecten hebben voor de EU. Een zwakkere euro, lagere olieprijzen en lagere rente op euro-obligaties kunnen de winsten van Europese bedrijven een duw in de rug geven.

Ten slotte zou de onvoorspelbaarheid van de gekozen president, samen met zijn America First beleid, Europa dwingen om vaart te zetten achter de hervormingen. De Europese instellingen hebben eerder al bewezen dat ze kneedbaar zijn in tijden van existentiële crisis.

