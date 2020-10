Prestitieuze Cashcow Awards 2020 zijn uitgereikt

Tijdens de BeleggersFair, dit jaar online, zijn zoals u van ons gewend bent de Cashcow Awards uitgereikt.

Martine Hafkamp mocht wederom de award voor ‘Beste beleggingsexpert’ in ontvangst nemen. Vrijwel alle grote partijen zijn in de prijzen gevallen, waarbij opvalt dat de specialisatie door beleggers wordt erkend: ABN AMRO op het gebied van duurzaam beleggen, BNP Paribas Markets op het terrein van structured products, ACTIAM als beste aanbieder impactbeleggen, BinckBank heeft gewonnen als beste broker, Nationale-Nederlanden als beste online vermogensbeheerder en CORUM Investments als beste aanbieder van beleggingsproducten in vastgoed. Andere award-winnaars zijn Nxchange, Icoinic en LiteBit.

De Cashcow Awards is een initiatief van Cashcow.nl, Cash magazine en beleggersclub Bull Up. Afgerond hebben 4.000 lezers en bezoekers van Cashcow.nl, Cash magazine en de beleggersclub Bull Up hun stem uitgebracht. Dat ging in twee rondes. Vanuit een longlist werden door de bezoekers en lezers per categorie vijf genomineerden aangewezen. In de tweede ronde werd een stem uitgebracht op de genomineerden. De belegger heeft gekozen.

Cashcow Awards uitgereikt tijdens BeleggersFair Online 2020

Beste Broker: BinckBank

Beste aanbieder Structured Products: BNP Paribas Markets

Beste aanbieder duurzame producten: ABN AMRO

Beste aanbieder beleggingsproducten in Vastgoed: CORUM Investments

Beste beleggingsexpert: Martine Hafkamp

Beste Crowdfundplatform: Nxchange

Beste Online Vermogensbeheerder: Nationale-Nederlanden

Beste aanbieder Impactbeleggen: ACTIAM

Beste Nederlandse Cryptofonds: Icoinic

Beste Crypto Broker: LiteBit

Video met de prijswinnaars

Eerder dit jaar werden Cashcow Awards uitgereikt op basis van het Groot Beleggersonderzoek:

Cash Publieksprijs 2020: ABN AMRO

Cash Innovatieprijs 2020: BinckBank

Cash ETF-prijs 2020: VanEck

Beste Vermogensbeheerder 2020: Fintessa Vermogensbeheer

