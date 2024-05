Cashcow Awards 2024: de winnaars en hun reacties

Tijdens de online BeleggersFair Kennis Update op 26 april zijn de Cashcow Awards 2024 uitgereikt aan vier gelukkige financials. Hieronder geven zij hun reactie op het winnen van de award. Tijdens de BeleggersFair op 15 november in de Beurs van Berlage in Amsterdam, worden de overige 10 Cashcow Awards uitgereikt.

Cash Publieksprijs: ABN AMRO

Directeur Investments Eric Tigrinate nam de award in ontvangst. “Wij zijn erg trots op het winnen van de Cash Publieksprijs. Waardering ontvangen van een breed publiek, daarmee al onze klantsoorten vertegenwoordigend, is een goede motivatie om door te gaan met het ontwikkelen van beleggingsdiensten en producten. Daarbij zijn deze klanten ook onze inspiratiebron, door veel te spreken met allerlei soorten beleggers leren wij dagelijks waar de behoeftes liggen en hoe deze zich te ontwikkelen in de tijd.

We zijn er niet alleen voor ervaren beleggers, maar ook beginnende beleggers zijn bij ons op de goede plek. In een paar stappen nemen we ze mee langs de mogelijkheden van beleggen, de risico’s en de keuzes die kunnen worden gemaakt. Dit kan zowel met een van onze adviseurs als online. Hierbij werken we ook samen met asset managers, zowel actieve als passieve, om beleggers te ondersteunen op het gebied van deze behoeftes, zoals het verduurzamen van portefeuilles of het maken van Impact.”

De andere genomineerden voor deze prijs waren ASN Impact Investors, DEGIRO, ING en Saxo Bank.

Beste vermogensbeheerder: Fintessa Vermogensbeheer

Directeur en Hoofd Vermogensbeheer Han Schulten kreeg de prijs uitgereikt. “We zijn ontzettend blij en trots dat we voor de dertiende keer de Award voor Beste Vermogensbeheerder in de wacht hebben gesleept. En, misschien zijn we nog wel trotser dat we dat hebben gedaan met het dubbele aantal stemmen ten opzichte van de nummer twee van de genomineerden.

Dertien is voor ons zeker geen ongeluksgetal, net zo min als dat voor onze cliënten het geval is. Met een goede spreiding over de marktleiders uit de verschillende sectoren en een ruime vertegenwoordiging in technologie blijkt telkens weer dat wij voor hen bedrijven in portefeuille hebben die hun winstmarges minimaal op peil kunnen houden en daardoor geen last hebben van de nog steeds hogere inflatie.

Iedere dag weer zetten mijn collega’s en ik ons ervoor in het vermogen van onze cliënten zo te beheren dat zij geen slapeloze nachten hoeven te hebben. En dat wordt blijkbaar al jaren gewaardeerd.”

De overige genomineerden waren: Care IS Vermogensbeheer, OHV Vermogensbeheer, Trustus Vermogensbeheer en Wierda Vermogensbeheer.

Cash ETF-prijs: BlackRock iShares

Paul Baas, Director iShares & Wealth bij BlackRock, nam de award in ontvangst. “Een grote dank aan Cashcow en alle lezers die ons ETF-aanbod hebben beloond met deze Award! We zijn vereerd en waarderen jullie steun enorm. Jullie vertrouwen motiveert ons om door te gaan met het leveren van goede en innovatieve iShares-producten. Onze felicitaties aan de andere winnaars en hopelijk tot volgend jaar!”

De andere genomineerden (Amundi, State Street SPDR ETFs, VanEck en Vanguard) grepen dit jaar mis.

Cash Innovatieprijs: Saxo Bank

“We zijn verheugd dat Saxo voor het tweede jaar op rij is erkend voor haar innovatieve geest! Deze prijs is een bewijs van het harde werk en de toewijding van het hele Saxo-team in Amsterdam en onze collega’s over de hele wereld.”

Aan het woord Stephan Lugtenburg, COO Saxo Bank: “Deze overwinning is een fantastische motivatie voor iedereen bij Saxo. Het bevestigt dat we op de goede weg zijn met onze focus op klantgedreven functies zoals Inzichten, geavanceerde ordertypes en de introductie van Forex vorig jaar. We werken voortdurend aan het optimaliseren van de ervaring van onze klanten en deze erkenning laat zien dat onze inspanningen vruchten afwerpen.

We zullen het hier niet bij laten, we zijn vastbesloten om nog meer innovaties te leveren die de gebruikerservaring en beleggingsmogelijkheden voor al onze klanten verbeteren. Onze volgende stap is onze nieuwe prijsstelling in Nederland, die op 13 mei live is gegaan.”

De overige genomineerden voor deze prijs waren: ABN AMRO, DEGIRO, eToro en Trade Republic.

Cashcow Awards

De Cashcow Awards zijn een initiatief van Cash magazine, Cashcow.nl en beleggersclub Bull Up. De genomineerden voor de vier prijzen zijn bepaald uit de uitkomsten van het jaarlijks Groot Beleggersonderzoek van Cashcow.

Bekijk de uitreiking hier nog eens terug:

