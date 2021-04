Cashcow Awards: De winnaars, hun reactie

Vandaag zijn op de BeleggersFair Kennis Update, ook dit jaar online, de Cashcow Awards 2021 uitgereikt.

Van de uitgereikte prestigieuze Cashcow Awards 2021 mocht Martine Hafkamp wederom de award voor ‘Beste Vermogensbeheerder’ in ontvangst nemen. ABN Amro won de Cash Publieksprijs, VanEck Europe de Cash ETF-prijs en de Cash Innovatieprijs is gewonnen door Nxchange.

Reacties van de winnaars

ABN Amro wint Cash Publieksprijs

Jan Willem Hofland, Hoofd Investment Centre Nederland ABN Amro MeesPierson: “Mijn eerste reactie is dat ik heel erg blij ben met deze publieksprijs. Het jaar 2020 was voor velen moeilijk, dit merkten wij ook in onze sector. We hebben daarom geprobeerd om met onze digitale middelen zo dicht mogelijk bij onze klanten te zijn en hen bij te staan in hun zorgen en vragen. Wanneer er dan, een jaar na het uitbreken van het coronavirus, waardering is voor de manier waarop we dat hebben gedaan, dan is dat een enorme opsteker voor alle collega’s die zich hier dagelijks voor inzetten. Ik wil onze klanten daarom ook bedanken voor het vertrouwen en de waardering! We hebben nu voor de tweede keer op rij deze prijs mogen ontvangen en zullen ons inzetten om onze klanten zo goed mogelijk te blijven bedienen. Met een proactieve benadering, relevante informatie en een heldere verslaglegging.”

Andere genomineerden waren: Actiam, BNP Paribas Asset Management, ING en NN Investment Partners.

Fintessa blijft de Beste Vermogensbeheerder

Martine Hafkamp, Algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer: “Het is geweldig om te horen dat onze gedegen langetermijn-beleggingsstrategie ook dit jaar weer door de lezers als beste wordt betiteld. Het is niet alleen een kroon op ons werk, maar ook waardering voor alles wat we bij Fintessa doen en bereiken voor onze cliënten. Het is natuurlijk nog een groter compliment dat het nu de tiende keer is dat we deze prijs in ontvangst mogen nemen. Dat zegt namelijk nog meer over onze consistente manier van werken die z’n vruchten afwerpt. Openheid is belangrijker dan transparantie en wij zijn altijd open over ons beleggingsbeleid en de mogelijkheden die beleggen te bieden heeft. Daarbij beloven wij geen gouden bergen, maar geven duidelijk aan wat iemand, rekening houdend met z’n eigen (financiële) randvoorwaarden, kan verwachten. Voor onze cliënten varen we een gedegen koers. We doen niet mee aan allerlei hypes, integendeel. In onze ogen is goed beleggen saai beleggen. Dat betekent een wereldwijde spreiding over regio’s en sectoren. Daarbij verliezen we nooit de fundamenten van het beleggen, en van de bedrijven waarin we voor onze cliënten beleggen, uit het oog. Soms houdt dat in dat je je koers iets moet verleggen of misschien wel de bakens moet verzetten. Maar wie de rust weet te bewaren tijdens de beursstormen die bij tijd en wijle de kop opsteken, die komt uiteindelijk het verst. Dat blijkt telkens weer en het roerige afgelopen jaar was daar geen uitzondering op. Bovendien hebben we geen eigen producten en heeft iedere cliënt z’n eigen accountmanager of aanspreekpunt. Daardoor is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Onze cliënten vinden dat fijn, want het gaat uiteindelijk natuurlijk wel om hun financiële gezondheid. Of om een oude tegeltjeswijsheid aan te halen: Met een juiste mix van waarde en groei, komt een beleggingsportefeuille tot volle bloei.”

Andere genomineerden waren: Hof Hoorneman Bankiers, Insinger Gilissen, OHV Vermogensbeheer en Van Lieshout & Partners.

De Cash ETF-prijs gaat naar …

Martijn Rozemuller, CEO VanEck Europe: “Ik ben ontzettend trots dat ik namens VanEck de Cash ETF-prijs in ontvangst mag nemen. Met name het feit dat dit een publieksprijs is, maakt deze award voor ons belangrijk. Want we steken al jaren veel tijd en moeite in de communicatie met onze beleggers. Mijn dank dus aan alle beleggers die ons hun stem hebben gegeven; dat is het mooiste compliment dat we kunnen krijgen.”

Andere genomineerden waren: Amundi, iShares BlackRock, State Street Global Advisors en Wisdom Tree.

De Cash Innovatieprijs gaat naar ….

Marleen Evertsz, CEO Nxchange: “Na vorig jaar de Cashcow Award voor beste Crowdfundplatform in ontvangst te hebben mogen nemen, zijn we ontzettend trots dat we dit jaar de Cash Innovatieprijs eraan toe mogen voegen. Wij richten ons steeds meer op financieringsvraagstukken in de duurzaamheidssector. Vaak betreft dit startups of scale ups die innovatie vrijwel niet gefinancierd krijgen. Het wordt hoog tijd dat we in Nederland onze positie gaan claimen op het gebied van financieren van innovatie, er wordt veel gepraat maar er gebeurd simpelweg te weinig. Nxchange heeft momenteel verschillende duurzame uitgiftes openstaan op haar platform zoals het Sustainability programma van startup/scaleup accelerator Startupbootcamp en binnenkort de deep -en cleantech verticals, waarbij we samen met o.a. 2Tokens en HighTechXL het financieren van 30 ventures tegelijk mogelijk gaat maken voor particuliere beleggers.”

Andere genomineerden waren: BinckBank, Bux, Flatex en Rabo&Crowd.

De Cashcow Awards is een initiatief van Cashcow.nl, Cash magazine en beleggersclub Bull Up. Lezers en bezoekers van Cashcow.nl, Cash magazine en de beleggersclub Bull Up hebben hun stem uitgebracht. Dat ging in twee rondes. Vanuit een longlist werden door de bezoekers en lezers per categorie genomineerden aangewezen. In de tweede ronde werd een stem uitgebracht op de genomineerden. De belegger heeft gekozen. Later dit jaar zullen diverse Cashcow Awards worden uitgereikt tijdens de BeleggersFair.

