Cashcow Tabloid april: Heel veel tips en 1 die u nooit zou verwachten

Ik ben gestopt met het tellen van alle kansen in nieuwe Cashcow Tabloid, die vandaag als bijlage bij dagblad De Telegraaf verschijnt. Halverwege zat ik al op 137 tips over indices, ETF’s en aandelen. Ja, dan moet de rest nog komen! Als trouwe lezer ontvangt u de tabloid gratis en digitaal in uw mailbox.

Een beer en een stier staan tegenover elkaar in de arena. Zegt de stier tegen de beer: “Waar begin je aan, je verliest altijd van mij.” Het wordt onderstreept door een analyse. Daaruit blijkt dat in de 12 maanden nadat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) begint met het verlagen van de rente, het gemiddelde rendement van Amerikaanse aandelen 11% hoger is dan de inflatie. Aandelen hebben het gemiddeld ook 6% beter gedaan dan staatsobligaties en 5% beter dan bedrijfsobligaties. Cash blijft achter: aandelen versloegen cash gemiddeld met 9% in de 12 maanden na de renteverlaging. Obligaties presteerden ook beter dan cash. Verrassende conclusie: vluchten voor aandelen kan écht niet.

Kansen voor u, maar ook kansen voor financiële partijen. Wie gaat er dit jaar met een Cashcow Award naar huis? Lees de reacties van de genomineerden voor de Cashcow Awards: de Cash Publieksprijs, de Cash Innovatieprijs, de Cash ETF-prijs en die voor Beste Vermogensbeheerder 2024. De awards worden op 26 april uitgereikt tijdens de BeleggersFair Kennis Update online.

Tot slot, als Gouden Tip noem ik een aandeel dat u nooit van mij zou hebben verwacht, maar u kunt natuurlijk ook te rade gaan bij De Luie Belegger.

Veel plezierig rendement met deze Cashcow Tabloid.

Geschreven door: Eddy Schekman



