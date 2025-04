Cashcow Tabloid april: roerige beurstijden

In roerige beurstijden stijgt de behoefte aan ankers en daarmee aan kennis. In deze tabloid van Cashcow, die vandaag als bijlage bij dagblad De Telegraaf verschijnt, vindt u meer dan voldoende op het gebied van beurs, economie, rente vastgoed en kansen.

Want die kansen die blijven er wel. Wat te denken van de defensieaandelen die allen een enorme rit hebben meegemaakt, maar ook nog ruimte bieden voor een verdere stijging.

We vergeten niet dat beleggen ook leuk moet zijn. Dus wat koopt de Luie Belegger? Verder brengen we in beeld wat u denkt aan de hand van ons Groot Beleggersonderzoek en laten we de genomineerden voor een Cashcow Award aan het woord. Over dat laatste gesproken: u kunt nog tot en met morgen (12.00 uur) uw stem uitbrengen voor uw favoriete financial. Laat die kans niet onbenut!

Geniet van deze tabloid net zoals wij hebben genoten bij het maken.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

