Cashcow Tabloid april: Stopt de AEX bij 1.000?

Lezers van De Telegraaf zullen op vrijdag 14 april watertandend de tabloid van Cashcow lezen, welke als bijlage in het dagblad is gestopt. Kansen, kansen en nog eens kansen. Op elke pagina zijn ze te vinden. Ook u hoeft ze niet te missen, want wij hebben voor u de online versie gratis beschikbaar.

Natuurlijk ook aandacht voor de BeleggersFair Kennis Update. Wat mag worden verwacht en wie maken kans op een van de Cashcow Awards of de Cash Publieksprijs?

De mogelijkheden op mooie rendementen moet u vooral zien tegen de achtergrond van de stijgende aandelenmarkt. Op termijn (zeg maar gerust redelijke termijn) is een niveau van de AEX haalbaar van minimaal 1.000. Positief zijn over de beurs, is positief zijn over andere beleggingsmogelijkheden. Ze worden in deze tabloid besproken: van goud en bitcoin tot vastgoed en aandelen.

Ondanks het rampzalige beursjaar 2022 veranderen Nederlandse beleggers hun strategie grotendeels niet. Er wordt wel wat minder risico genomen en de focus is meer dan ooit gericht op het thuisland Nederland. Dat blijkt uit ons Groot Beleggersonderzoek 2022/2023.

Heel veel voorpret van de kansen die in deze tabloid worden geboden.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18401 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht