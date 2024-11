Cashcow Tabloid november: kennisfeest voor beleggers

De BeleggersFair 2024 opent over een week de deuren van de Koopmansbeurs in Amsterdam; een feestzaal van kansen, visies en diepgang voor wat beleggers zoeken. Het is de 10e keer dat wij de BeleggersFair houden.

Ook in de nieuwe Cashcow Tabloid, die vandaag als bijlage bij dagblad De Telegraaf verschijnt, staat de BeleggersFair in de schijnwerpers. Als Cashcow-abonnee ontvangt u de digitale versie in uw mailbox.

U vindt hierin alle informatie over het programma met de inhoudelijk thema’s, van plenair tot de uitreiking van de Cashcow Awards 2024. Het blijft een genot om de blije gezichten te zien, van bezoekers tot prijswinnaars.

Heb veel voorpret met de inhoud van deze tabloid. Namens alle deelnemende partijen: tot volgende week.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20385 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht