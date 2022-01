CashcowTV: John Beijer deelt dé kooplijst van 2022

​De gouden tijden lijken stilaan voorbij op de beurs, maar is dat daadwerkelijk wel zo? Laat het u vertellen door John Beijer, Senior Analist bij BeursPro, tijdens de aankomende uitzending van CashcowTV op woensdag 9 februari om 20.00 uur.

​​​​​​​Sterk stijgende inflatie, oplopende rentes, de coronapandemie en spanningen tussen de wereldmachten. Waar in het afgelopen jaar de ene all-time high gevolgd werd door de volgende, is dit beursjaar alvast heel wat turbulenter begonnen. De grote vraag die iedere belegger zich nu stelt: is het tijd om in te stappen, te blijven zitten of juist te verkopen?

Er spelen echter meer zaken. Wordt er bijvoorbeeld winst genomen in de technologiesector? Wat moeten we doen met cyclische en defensieve aandelen? En welke sectoren hebben daarbij de beste vooruitzichten?

Voor iedere belegger is het daarom tijd voor wat houvast. Tijdens deze uitzending van CashcowTV geeft John Beijer zijn persoonlijke marktvisie over de huidige vooruitzichten op de wereldwijde beurzen, waaronder Wall Street, Europa en natuurlijk de AEX-index.

5 tips voor 2022

Uiteraard ontbreekt zijn visie over individuele aandelen niet en zal hij concreet aangeven welke 5 fondsen niet mogen ontbreken in uw portefeuille om 2022 goed beslagen ten ijs te komen. Tijdens het seminar kunt u aan de moderatoren van BeursPro uw vragen stellen.

CashcowTV is een periodiek terugkerend dedicated onlinewebinarformat dat de belegger tipt over kansrijke markten, beurzen en aandelen. Het geeft duiding en laat zien hoe u uw vermogen een boost kan geven. Webinars kunnen worden teruggezien op Cashcow.nl. Een samenvattend redactioneel verslag wordt eveneens op Cashcow.nl gepubliceerd.

