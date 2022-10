CashcowTV met Geert-Jan Nikken: krijgen we een eindejaarsrally?

Krijgen we toch nog een eindejaarsrally? En wat zijn dan de kanshebbers? Laat het u vertellen door Geert-Jan Nikken, Technische Analist van TradeIdee, tijdens de aankomende uitzending van CashcowTV op donderdag 13 oktober.

​​​​​​​Met de rente terug van weggeweest en het einde van het tumultueuze beleggingsjaar 2022 in zicht is één ding duidelijk: dit jaar dreigt de boeken in te gaan met een negatieve score voor aandelen, obligaties en de euro. Maar krijgen we toch nog een eindejaarsrally om de negatieve score enigszins te compenseren?

Geert-Jan Nikken zal tijdens deze CashcowTV-uitzending aan de hand van technische analyse ingaan op de kanshebbers voor de mogelijke eindejaarsrally en inspelen op de verwachtingen voor 2023. Zoals gebruikelijk zal Nikken zijn duidelijk geformuleerde visie vertalen naar concrete handelsideeën.

Voor iedere belegger die goed gepositioneerd de laatste maanden van 2022 en de start van 2023 in wil gaan, is dit webinar daarom een must!

