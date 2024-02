Chart AEX, euro/dollar, Brent en bitcoin/dollar

Aandelenmarkten zijn in afwachting van Amerikaanse economische cijfers.

Belangrijk is het cijfer dat vandaag worden gepubliceerd over de ontwikkeling van de persoonlijke uitgaven, het koffiedik voor de Fed om haar monetaire beleid op af te stemmen. Economen verwachten een groei van die uitgaven in januari met 0,3% op maandbasis en met 2,4% op jaarbasis. Meevallende cijfers zouden de hoop voeden op een gunstige ontwikkeling van de daling van de rente. De VS-economie steeg in Q4 met 3,2% ten +4,9% in Q3 en een verwachting van +3,3%. In Japan steeg de winkelverkoop in januari met 2,3% tegen +2,4% een maand eerder. Minder gunstig is de ontwikkeling van de industriële productie in Japan. Deze daalde in januari met 7,5% tegen een verwachting van -7,3%.

Markten

Amerikaanse futures zijn bijna onveranderd. Europa zal geen ander beeld laten zien totdat in de VS de economische cijfers zijn gepubliceerd. Azië is verdeeld. Nikkei onveranderd. Shanghai +1,0%. Sensex -0,1%, net als Hong Kong.

Euro/dollar 1,0834 bij een smalle bandbreedte van 1,07-1,09 en trendlijnen die de neiging hebben om te gaan stijgen.

Brent is onveranderd op 82,09 dollar. De bandbreedte is 78-85 dollar. Trends vertonen een stijging.

Bitcoin/dollar +2,3% op 61.971. De koers staat boven de bovengrens van de bandbreedte bij een RSI die aangeeft dat de markt overbought is.

De AEX loopt op 847,46 duidelijk weg van de bovengrens van de bandbreedte. De index lijkt op het punt te staan beneden de trendlijn te komen. Het niveau van 825 komt dan dichtbij.

