Centrale banken deze week stemmingmakers

Aandelenkoersen zullen deze week sterk worden beïnvloed door de beslissingen die de centrale banken in de VS, het VK en Japan nemen.

Een verkrapping van het monetaire beleid lijkt nog niet aan de orde, omdat het economisch klimaat veel te kwetsbaar is. Centrale banken kijken momenteel vooral naar de inflatie versus economische groei. Inflatie mag de economie smeren, niet uithollen. Duitse Bunds +0,04 op min 0,33%. US Bonds onveranderd op 1,64%.

China

In China is de industriële productie januari/februari met 35,1% gestegen na een groei van 7,3% in december en een verwachting van +30%. Ook knallende cijfers detailhandelsverkopen: +33,8% eerste twee maanden tegen +4,6% in december en een verwachting van +32%. De huizenprijs van nieuwbouw is in februari met 4,3% gestegen na +3,9% een maand eerder. De investeringen in vaste activa +35% in de eerste 2 maanden tegen een groei van 2,9% in 2020 en een raming van +40%.

Markten

De futures voor de Amerikaanse markten wijzen op een afwachtende houding. Shanghai -1,2%, China CSI 300 -2,2%, Nikkei en Australië +0,1%. Japan: orderontvangst nieuwe machines -4,5% in januari tegen +5,2% een maand eerder en een raming van -5,5%.

Euro/dollar 1.1948. Euro/yuan 7.7778. Bitcoin -3,3% op 59.232, goud onveranderd 1.726 en Brent+0,6% op 69,61 dollar.

Top-5

Top-5 AEX-aandelen hoogste RSI: Aegon, ArcelorMittal, RD Shell, Unibail Rodamco en Besi.

AEX heeft een RSI van 69,5. De bandbreedte voor de AEX bedraagt 559/702 op maandbasis. In de grafiek wordt de bandbreedte voor 20 dagen weergegeven.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

