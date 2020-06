Centrale banken houden ruimte om te stimuleren

De gereedschapskist van centrale banken is nog niet leeg. Zij beschikken over nog niet aangewende beleidsinstrumenten, mocht de coronacrisis onverhoopt verergeren, schrijft Didier Borowski, hoofd Global Views bij Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi.

De Covid-19-crisis heeft de sterkste wereldwijde recessie ooit veroorzaakt. De duur en diepte zijn nog steeds erg onzeker. Om een grote financiële crisis te voorkomen, hebben overheden en centrale banken snel grootschalige steunprogramma’s opgezet. Het economische beleid dat aan beide zijden van de Atlantische Oceaan wordt gevoerd is ongekend groot, ziet Borowski, maar centrale banken hebben nog niet al hun kruit verschoten.

Zo zou de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, kunnen kiezen voor yield curve control (ycc). Niet ondenkbaar, betoogt Borowski, omdat ycc ook al eens net na de Tweede Wereldoorlog werd ingevoerd. In Europa maakt ycc geen kans, omdat de ECB meerdere curves zou moeten controleren, wat een eindeloos politiek debat zou opleveren. Ook zou de ECB ongelimiteerd activa moeten kunnen opkopen, hetgeen niet is toegestaan.

Daarnaast zouden centrale banken staatschulden kunnen monetariseren, waarbij het tekorten financiert door de geldpers aan te zetten. Het opkopen van aandelen of bedrijfsobligaties is een derde optie. Centrale banken kunnen bovendien nog kiezen om via helikoptergeld consumenten te verleiden aankopen te doen. Hierbij verschaft een centrale bank geld direct aan particulieren.

Vooruitkijkend verwacht Borowski dat centrale banken door de omvang van de crisis genoodzaakt zijn alternatieve manieren te onderzoeken om economieën te ondersteunen. “Deze zullen allemaal ongewenste bijwerkingen hebben. Mocht deze crisis zich verdiepen, dan moeten we bereid zijn om ‘het ondenkbare te denken’: volwaardige monetarisering van schulden, helikoptergeld of zeer negatieve nominale rentetarieven.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht