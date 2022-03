Chaotische prijsexplosie nikkel

Nikkel is in twee dagen met 250% gestegen in Londen. In de VS is het metaal in een week met 89% gestegen tot 48.201 dollar per ton.

Nikkel wordt onder meer gebruikt bij de productie van roestvrijstaal en producten als mobiele telefoons, medische apparatuur, gebouwen en niet te vergeten elektrische auto’s. Grote producenten zijn onder meer Rusland, China, Indonesië, Brazilië, Australië en Cuba (bron).

Al enige tijd wordt gewaarschuwd voor een dreigend tekort aan nikkel. Een eventuele boycot van nikkel uit Rusland zal dat probleem nog groter maken. Die angst heeft geleid tot een prijsexplosie. Deze is versterkt doordat shortposities niet meer konden worden afgesloten.

